Cụ thể, Chris lên tiếng bác bỏ những tin đồn thất thiệt lan truyền trên MXH thời gian qua. "Bản thân tôi là người sống rất nội tâm, không bao giờ muốn thể hiện cảm xúc. Những lúc đau đớn tột cùng như thế này, tôi lại để bạn bè, gia đình bị vu khống trên mặt báo. Điều này khiến tôi cảm thấy rất có lỗi. Tôi hy vọng việc nhận bài phỏng vấn đầu tiên và duy nhất này sẽ dập tắt những tin đồn thất thiệt lan truyền thời gian qua, một phần nào đó bù đắp cho những người thân yêu xung quanh tôi", Chris chia sẻ.

Theo thông tin từ Sohu, vào ngày 16/5, Chris - chồng của nữ người mẫu Thái Thiên Phượng đã tham gia buổi phỏng vấn độc quyền với truyền thông Trung Quốc, bất ngờ nói về những tin đồn xoay quanh gia đình cũng như cái chết của vợ sau khi cô bị sát hại.

Giải thích rõ hơn về cơ duyên quen biết với Thái Thiên Phượng, Chris cho biết anh và chồng cũ của vợ - Quảng Cảng Trí là bạn học hồi cấp hai. Sau đó, Quảng Cảng Trí chuyển trường khác và gặp Thái Thiên Phượng. Sau này, anh mới gặp vợ qua bạn chung.

Đến thời điểm hiện tại, Chris vẫn chăm sóc các con hàng ngày, anh cảm giác cuộc sống đã khác đi rất nhiều và luôn canh cánh một nỗi buồn khó diễn tả thành lời. "Thái tử ẩm thực" khẳng định sẽ không bao giờ quên Thái Thiên Phượng, nỗi đau mất vợ của anh cũng sẽ khó được chữa lành.

Sau cái chết của Thái Thiên Phượng, ông Đàm Trạch Quân - bố của Chris cũng là bố chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng, người sáng lập chuỗi nhà hàng TamJai Yunnan Mixian bất ngờ bị lôi vào cuộc. Theo đó, trong thời gian các nghi phạm gồm 4 thành viên gia đình chồng cũ bị tạm giam chờ ngày xét xử, có thông tin cho rằng Quảng Cầu - bố chồng cũ nạn nhân đòi gia đình chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng phải trả tiền thuê luật sư.

Ngoài ra, Thái Thiên Phượng cũng được cho là cổ đông, đứng tên pháp nhân của các công ty do ông Đàm Trạch Quân kinh doanh, với tổng tài sản cá nhân ước tính khoảng hơn 100 triệu HKD (hơn 303 tỷ đồng). Theo suy đoán của giới truyền thông Trung Quốc, cố người mẫu được nhà chồng cho tiền, nhà và cổ phần công ty, còn để cô chu cấp gia đình chồng cũ, tất cả để đổi lại việc cô và nhà chồng cũ phải giúp họ rửa tiền. Tuy nhiên với những chia sẻ mới nhất của Chris, có thể khẳng định những tin đồn lan truyền trên MXH thời gian qua là không chính xác.

Trước đó, trang HK01 đưa tin, vào ngày 8/5, Tòa án sơ thẩm thành phố Cửu Long (Hong Kong, Trung Quốc) đã mở phiên điều trần vụ án sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) hồi cuối tháng 2. Tham dự phiên xét xử có 6 bị cáo và người nhà của nạn nhân.

Theo HK01, trong phiên điều trần, các bị cáo không được quyền lên tiếng mà chỉ nghe phía công tố đệ trình chứng cứ, đọc bản tường thuật vụ án. Quyền thẩm phán Hoàng Nhãn Nhân cho biết vụ việc của Thái Thiên Phượng rất phức tạp, sẽ chia thành ba vụ án nhỏ để xét xử. Trong đó, Quảng Cầu (65 tuổi, bố chồng của nạn nhân), cùng Quảng Cảng Kiệt (31 tuổi, tài xế riêng, anh chồng) và Quảng Cảng Trí (tên tiếng Anh: Alex Kwong, 28 tuổi, thất nghiệp, chồng cũ nạn nhân) bị buộc tội giết người.

Mẹ chồng cũ của Thái Thiên Phượng là Lý Thụy Hương vướng vào tội danh cản trở người thi hành công vụ, khi có hành vi xóa tin nhắn, file ghi âm chứng cứ, bao che cho chồng con. Lý Thụy Hương đệ đơn xin được tại ngoại nhưng đã bị tòa án bác bỏ.

Các bị cáo Lâm Thuấn (bạn thân của Quảng Cảng Trí) và Phan Xảo Hiền (bạn gái mới của Quảng Cảng Trí) bị tình nghi giúp cho tội phạm Quảng Cảng Trí bỏ trốn. Hiện tại, hai bị cáo này đã được tại ngoại nhưng chịu sự giám sát của cảnh sát, không được phép tiếp xúc với các nhân chứng.

Vụ việc Thái Thiên Phượng ngày càng đi theo chiều hướng phức tạp. Nếu "đúng lộ trình", ông Quảng Cầu chịu hình phạt cao nhất là chung thân, có thể nộp đơn xin ân xá khi về già, các đồng phạm nhiều khả năng chịu 10 năm tù.