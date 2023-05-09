Thông tin MỚI vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: Tìm thấy ADN mẹ chồng cũ ở hiện trường vụ án

Sao quốc tế 09/05/2023 10:42

Mới đây, cảnh sát vừa phát hiện thêm ADN của Lý Thụy Hương - mẹ chồng cũ Thái Thiên Phượng - tại căn nhà trọ nơi cô bị sát hại và phân xác thành nhiều mảnh.

Sina đưa tin, phiên điều trần vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại diễn ra vào chiều 8/5. 6 nghi phạm bị truy tố hình sự có mặt tại tòa án chịu xét xử.

Phía công tố tiếp tục đệ trình chứng cứ, đọc văn bản tường thuật vụ án và tố tụng theo quy định. 3 người trong gia đình chồng cũ gồm chồng Quảng Cảng Trí, bố Quảng Cầu và anh trai Quảng Cảng Kiệt bị buộc tội giết người. 

Bà Lý Thụy Hương - mẹ chồng cũ của Thái Thiên Phượng - bị buộc tội cản trở thi hành công vụ. Ngoài ra, 2 người còn lại có liên quan đến Quảng Cảng Trí gồm Lâm Thuấn (bạn thân) và Phan Xảo Hiền (bạn gái mới) bị cáo buộc tiếp tay cho tội phạm. 

Thông tin MỚI vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: Tìm thấy ADN mẹ chồng cũ ở hiện trường vụ án - Ảnh 1
Lâm Thuấn và Phan Xảo Hiền nộp tiền để được bảo lãnh tại ngoại 

Tại tòa, cảnh sát báo cáo thu giữ được 30 vật chứng gồm máy cưa, búa, dụng cụ nhà bếp và vật dụng cá nhân. Quá trình thu thập và xét nghiệm ADN trên các vật phẩm vẫn đang được diễn ra nhằm phục vụ công tác điều tra. 

Ngoài các phần cơ thể và vết máu được xác định thuộc về Thái Thiên Phượng, một tình tiết mới được công bố gây bất ngờ là tìm thấy áo khoác chứa ADN của bà Lý Thụy Hương - mẹ chồng cũ Thái Thiên Phượng tại hiện trường. 

'Vụ án có nhiều tình tiết phức tạp. Phía cảnh sát lẫn tòa án cần có sự phối hợp nghiêm ngặt, tránh trường hợp sai sót dẫn đến bỏ lọt tội phạm. Chậm nhưng chắc để đảm bảo đúng người đúng tội', thẩm phán Hoàng Nhã Nhân cho biết. 

Trong phiên xét xử, thẩm phán cũng nói tất cả người có liên quan đến vụ án mạng của Thái Thiên Phương đều bị bắt giữ theo đúng quy định. Những thông tin như em trai hay chồng hiện tại của nạn nhân có liên đới vụ việc là chưa chính xác. 

Thông tin MỚI vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: Tìm thấy ADN mẹ chồng cũ ở hiện trường vụ án - Ảnh 2
Cảnh sát phát hiện thêm ADN của Lý Thụy Hương - mẹ chồng cũ của Thái Thiên Phượng tại căn nhà trọ nơi cô bị sát hại

Trong khi đó, Lý Thụy Hương (63 tuổi, đã nghỉ hưu, mẹ chồng cũ nạn nhân) bị buộc tội cản trở pháp luật vì đã có hành động che giấu tội ác chồng con khi xóa tin nhắn, file ghi âm cuộc trò chuyện với Thái Thiên Phượng.  

Ngoài ra, 2 bị cáo khác gồm nhân viên công ty du thuyền tên Lâm Thuấn (bạn thân Quảng Cảng Trí) và Phan Xảo Hiền (KOL bị nghi ngờ là tình mới của Quảng Cảng Trí) lần lượt bị buộc tội che giấu, tiếp tay cho tội phạm. 

Theo tờ On đưa tin, trong số 4 bị cáo bị tạm giam, Lý Thụy Hương đã đưa ra hàng loạt điều kiện để xin được tại ngoại nhưng đã bị thẩm phán từ chối. Cả 4 thành viên gia đình chồng cũ nạn nhân tiếp tục bị giam giữ. 

 

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