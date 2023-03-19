Loạt ảnh cưới hiếm của cố người mẫu Thái Thiên Phượng khi kết hôn với người chồng thứ hai

Bộ ảnh cưới của Thái Thiên Phượng và ông xã Chris khiến nhiều người không khỏi xót xa khi đối diện với sự thật cô đã bị sát hại tàn nhẫn.

Trang HK01 mới đây đã công bố bộ ảnh cưới của người mẫu Thái Thiên Phượng và người chồng thứ hai - Chris. Có thể thấy, người đẹp đã tươi cười hạnh phúc trong ngày vui của cuộc đời mình.

Được biết, Chris là con trai của người sáng lập chuỗi nhà hàng nổi tiếng hơn 150 chi nhánh từ Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Singapore... Tại Hong Kong, anh được mệnh danh là "thái tử ngành ẩm thực".

"Tôi gặp vợ vào ngày đẹp trời. Với người khác, Abby chỉ là người qua phố bình thường. Nhưng với tôi, cô là người đặc biệt. Abby, chúng ta không tin được mình sẽ trở thành vợ chồng. Cha mẹ và các thành viên khác rất vui khi anh cưới em. Hy vọng chúng ta có tương lai tốt đẹp. Anh chăm sóc em thật tốt cho đến ngày tóc bạc." - Chris nói trong video ghi lại ngày cưới của mình.

Cũng trong đoạn clip, Thái Thiên Phượng trải lòng về lần kết hôn thứ hai của mình: "Em không nhớ ngày mình thân thiết là khi nào. Chúng ta sau lần gặp đầu đều tìm đến nhau mỗi ngày. Em rất hạnh phúc trong ngày cưới anh. Em sẽ yêu anh và gia đình anh".

Những lời tâm tình của Thái Thiên Phượng và Chris trong hôn lễ khiến dân tình không khỏi tiếc nuối. Cặp đôi chỉ có thể hạnh phúc bên nhau vào năm trước khi nữ người mẫu bị nhà chồng cũ sát hại vì mâu thuẫn tiền bạc.

Sau khi nhận được tin Thái Thiên Phượng đã bị sát hại, Chris không thể giấu được nỗi đau, anh cũng không muốn trả lời báo chí về sự việc này. Tuy nhiên, anh bày tỏ sẽ chăm sóc cho hai con riêng của vợ và thay cô bảo vệ gia đình.

Bất ngờ về gia cảnh của nghi phạm thứ 7 - người yêu chồng cũ Thái Thiên Phượng Hơn 2 tuần trôi qua, vụ án nữ người mẫu Thái Thiên Phượng bị gia đình chồng sát hại vẫn đang là chủ đề được truyền thông quan tâm.

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