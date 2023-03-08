Nghi phạm thứ 7 trong vụ án của Thái Thiên Phượng bị truy tố

Sao quốc tế 08/03/2023 19:16

Bạn gái của Quảng Cảng Trí - nghi phạm thứ 7 của vụ án bắt cóc và giết hại người mẫu Thái Thiên Phượng - đã bị chính thức truy tố.

HK01 đưa tin, sáng ngày 8/3, nghi phạm thứ 7 trong vụ bắt cóc, sát hại nữ người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) đã bị truy tố và áp giải đến tòa án. Được biết, người này 29 tuổi, họ Phan và là bạn gái của chồng cũ nạn nhân - Quảng Cảng Trí.

Nghi phạm thứ 7 trong vụ án của Thái Thiên Phượng bị truy tố - Ảnh 1Nghi phạm thứ 7 trong vụ án của Thái Thiên Phượng bị truy tố - Ảnh 2

Theo đó, nữ nghi phạm đã bị cáo buộc hỗ trợ Quảng Cảng Trí thực hiện các hành vi phạm pháp. Cô đồng thời cũng là người kết nối giữa Quảng Cảng Trí và nghi phạm thứ 5 của vụ án - Lâm Thuấn (nhân viên công ty du thuyền) - để lên kế hoạch sang Macau bằng đường thủy để bỏ trốn.

Trước đó, vào chiều ngày 7/3, cảnh sát đã tiến hành khám nhà của người phụ nữ họ Phan này sau khi lấy lời khai của cô. Nghi phạm này đã bị bắt giữ vào sáng cùng ngày, bàn giao lại cho cảnh sát Hong Kong khi đang làm thủ tục nhập cảnh vào Trung Quốc.

Nghi phạm thứ 7 trong vụ án của Thái Thiên Phượng bị truy tố - Ảnh 3Nghi phạm thứ 7 trong vụ án của Thái Thiên Phượng bị truy tố - Ảnh 4

Theo On, Phan vốn là một KOL khá có tiếng tại xứ Cảng Thơm. Ở Hong Kong, cô được ưu ái đặt cho biệt danh Nữ Thần Instagram. Cô từng tham gia vào nhiều nhiều hoạt động giải trí với các ngôi sao như Cổ Thiên Lạc, Trương Chấn Lãng, Quách Phú Thành, Quan Sở Diệu, Trang Tư Minh...

Trước nữ KOL này, đã có hai người khác cũng là nghi phạm liên đới đến vụ án của Thái Thiên Phượng bị điều tra là Lâm Thuấn (41 tuổi, bạn thân của Quảng Cảng trí) và một người phụ nữ họ Wu (47 tuổi, người tình của Quảng Cầu - bố Quảng Cảng Trí.

Nghi phạm thứ 7 trong vụ án của Thái Thiên Phượng bị truy tố - Ảnh 5

Các nghi phạm còn lại là 4 thành viên trong gia đình chồng cũ của Thái Thiên Phượng bao gồm Quảng Cảng Kiệt (tài xế, anh trai chồng), Quảng Cảng Trí (Alex Kwong, chồng cũ nạn nhân), Quảng Cầu (bố chồng cũ), Lý Thụy Hương (mẹ chồng cũ). Họ bị cáo buộc giết người, cản trở tư pháp công lý và đã hầu tòa ngày 27/2.

Bắt giữ thêm nghi phạm thứ 7 trong vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng

Bắt giữ thêm nghi phạm thứ 7 trong vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng

Vào ngày 7/3, cảnh sát Hong Kong thông báo đã bắt giữ và lấy lời khai thêm một người có liên quan đến vụ án sát hai người mẫu Thái Thiên Phượng.

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