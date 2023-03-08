Vào sáng ngày 8/3, nghi phạm thứ 7 trong vụ vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị bắt cóc và sát hại đã được áp giải đến Tòa án Thành phố Tây Cửu Long. Người này được che kín mặt và còng tay sau lưng trong suốt thời gian di chuyển.

Theo HK01, nghi phạm tên Irene Pun là nữ, 19 tuổi là bạn gái hiện tại của Quảng Cảng Trí - chồng cũ nạn nhân. Người này bị cáo buộc hỗ trợ Quảng Cảng Trí kết nối với nghi phạm thứ 5 của vụ án - Lâm Thuấn (nhân viên công ty du thuyền) - lên kế hoạch sang Macau bằng đường thủy để bỏ trốn.

Trước đó, vào ngày 7/3, Irene Pun đã bị cảnh sát Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bắt giữ khi đang cố gắng làm thủ tục nhập cảnh vào Đại lục. Sau đó, nghi phạm được giao lại cho phía cảnh sát Hong Kong.

Theo South China Morning Post, chi tiết các cáo buộc của Irene Pun vẫn chưa được công bố nhưng tòa án đã chấp nhận yêu cầu được tại ngoại của cô. Các công tố viên đồng thời cũng không phản đối việc để nghi phạm này tại ngoại chờ hầu tòa.

Được biết, Irene Pun là một KOL khá có tiếng tại xứ Cảng Thơm. Ở Hong Kong, cô được ưu ái đặt cho biệt danh Nữ Thần Instagram. Trước cô, đã có hai người khác cũng là nghi phạm liên đới đến vụ án của Thái Thiên Phượng bị điều tra là Lâm Thuấn (41 tuổi, bạn thân của Quảng Cảng trí) và một người phụ nữ họ Wu (47 tuổi, người tình của Quảng Cầu - bố Quảng Cảng Trí.

Các nghi phạm còn lại là 4 thành viên trong gia đình chồng cũ của Thái Thiên Phượng bao gồm Quảng Cảng Kiệt (tài xế, anh trai chồng), Quảng Cảng Trí (Alex Kwong, chồng cũ nạn nhân), Quảng Cầu (bố chồng cũ), Lý Thụy Hương (mẹ chồng cũ). Họ bị cáo buộc giết người, cản trở tư pháp công lý và đã hầu tòa ngày 27/2.

Thái Thiên Phượng đã kết hôn với Quách Cảng Trí vào năm 18 tuổi và có hai con, sau đó chia tay nhau. Đến năm 2016, cô tái hôn với người chồng hiện tại và sinh thêm hai bé. Hai con riêng của cô vẫn được nhà chồng cũ nuôi dưỡng từ trước đến nay bằng tiền chu cấp của cô.