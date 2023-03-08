Vụ người mẫu Hong Kong Thái Thiên Phượng bị sát hại: Nghi phạm thứ 7 được tại ngoại

Sao quốc tế 08/03/2023 20:13

Sau khi phải hầu tòa vì liên quan đến vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị bắt cóc và sát hại, nghi phạm thứ 7 đã được cho phép tại ngoại.

Vào sáng ngày 8/3, nghi phạm thứ 7 trong vụ vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị bắt cóc và sát hại đã được áp giải đến Tòa án Thành phố Tây Cửu Long. Người này được che kín mặt và còng tay sau lưng trong suốt thời gian di chuyển.

Vụ người mẫu Hong Kong Thái Thiên Phượng bị sát hại: Nghi phạm thứ 7 được tại ngoại - Ảnh 1

Vụ người mẫu Hong Kong Thái Thiên Phượng bị sát hại: Nghi phạm thứ 7 được tại ngoại - Ảnh 2

Theo HK01, nghi phạm tên Irene Pun là nữ, 19 tuổi là bạn gái hiện tại của Quảng Cảng Trí - chồng cũ nạn nhân. Người này bị cáo buộc hỗ trợ Quảng Cảng Trí kết nối với nghi phạm thứ 5 của vụ án - Lâm Thuấn (nhân viên công ty du thuyền) - lên kế hoạch sang Macau bằng đường thủy để bỏ trốn.

Trước đó, vào ngày 7/3, Irene Pun đã bị cảnh sát Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bắt giữ khi đang cố gắng làm thủ tục nhập cảnh vào Đại lục. Sau đó, nghi phạm được giao lại cho phía cảnh sát Hong Kong.

Vụ người mẫu Hong Kong Thái Thiên Phượng bị sát hại: Nghi phạm thứ 7 được tại ngoại - Ảnh 3

Theo South China Morning Post, chi tiết các cáo buộc của Irene Pun vẫn chưa được công bố nhưng tòa án đã chấp nhận yêu cầu được tại ngoại của cô. Các công tố viên đồng thời cũng không phản đối việc để nghi phạm này tại ngoại chờ hầu tòa.

Được biết, Irene Pun là một KOL khá có tiếng tại xứ Cảng Thơm. Ở Hong Kong, cô được ưu ái đặt cho biệt danh Nữ Thần Instagram. Trước cô, đã có hai người khác cũng là nghi phạm liên đới đến vụ án của Thái Thiên Phượng bị điều tra là Lâm Thuấn (41 tuổi, bạn thân của Quảng Cảng trí) và một người phụ nữ họ Wu (47 tuổi, người tình của Quảng Cầu - bố Quảng Cảng Trí.

Vụ người mẫu Hong Kong Thái Thiên Phượng bị sát hại: Nghi phạm thứ 7 được tại ngoại - Ảnh 4

Các nghi phạm còn lại là 4 thành viên trong gia đình chồng cũ của Thái Thiên Phượng bao gồm Quảng Cảng Kiệt (tài xế, anh trai chồng), Quảng Cảng Trí (Alex Kwong, chồng cũ nạn nhân), Quảng Cầu (bố chồng cũ), Lý Thụy Hương (mẹ chồng cũ). Họ bị cáo buộc giết người, cản trở tư pháp công lý và đã hầu tòa ngày 27/2.

Thái Thiên Phượng đã kết hôn với Quách Cảng Trí vào năm 18 tuổi và có hai con, sau đó chia tay nhau. Đến năm 2016, cô tái hôn với người chồng hiện tại và sinh thêm hai bé. Hai con riêng của cô vẫn được nhà chồng cũ nuôi dưỡng từ trước đến nay bằng tiền chu cấp của cô.

Mẹ ruột Thái Thiên Phượng tranh chấp tài sản với gia đình chồng cũ của con gái

Mẹ ruột Thái Thiên Phượng tranh chấp tài sản với gia đình chồng cũ của con gái

Mới đây mẹ của người mẫu Thái Thiên Phượng đã thực hiện việc đòi lại ngôi biệt thự của con gái được gia đình chồng chồng cũ đứng tên.

Xem thêm
Từ khóa:   Thái Thiên Phượng Abby Choi người mẫu Hong Kong bị sát hại sao Hoa ngữ sao Hong Kong sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Mẹ ruột Thái Thiên Phượng tranh chấp tài sản với gia đình chồng cũ của con gái

Mẹ ruột Thái Thiên Phượng tranh chấp tài sản với gia đình chồng cũ của con gái

Nghi phạm thứ 7 trong vụ án của Thái Thiên Phượng bị truy tố

Nghi phạm thứ 7 trong vụ án của Thái Thiên Phượng bị truy tố

Bắt giữ thêm nghi phạm thứ 7 trong vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng

Bắt giữ thêm nghi phạm thứ 7 trong vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng

Quách Phú Thành 'bàng hoàng và thống khổ' trước vụ việc Thái Thiên Phượng bị nhà chồng sát hại

Quách Phú Thành 'bàng hoàng và thống khổ' trước vụ việc Thái Thiên Phượng bị nhà chồng sát hại

Gia đình Thái Thiên Phượng đau đớn và bất lực khi thi thể nữ người mẫu không thể tìm thấy trọn vẹn

Gia đình Thái Thiên Phượng đau đớn và bất lực khi thi thể nữ người mẫu không thể tìm thấy trọn vẹn

Nghi phạm thứ 6 trong vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng hầu tòa

Nghi phạm thứ 6 trong vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng hầu tòa

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 16 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 52 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 10 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 6 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 10 giờ 13 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 10 giờ 17 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới