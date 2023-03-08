Mẹ ruột Thái Thiên Phượng tranh chấp tài sản với gia đình chồng cũ của con gái

Mới đây mẹ của người mẫu Thái Thiên Phượng đã thực hiện việc đòi lại ngôi biệt thự của con gái được gia đình chồng chồng cũ đứng tên.

Trang HK01 đưa tin, vào ngày 7/3 vừa qua, mẹ ruột của Thái Thiên Phượng - bà Trương Yến Hoa - đã đệ đơn yêu cầu cơ quan chức năng thực hiện biện pháp cấm ông Quảng Cầu (cha chồng cũ của Abby Choi) mua bán hay chuyển nhượng bất động sản tại khu Kadoorie Hill mà chưa có sự đồng ý của bà. Trương Yến Hoa và con rể Chris - Ảnh: HK01 Bà Trương Yến đồng thời yêu cầu ông Quảng Cầu công khai chủ sở hữu thật của ngôi nhà này là Thái Thiên Phượng, ông chỉ là người ủy thác được đứng tên mà thôi. Mẹ của Thái Thiên Phượng cùng muốn tòa án tối cao phải buộc ông Quảng Cầu thực hiện thủ tục giao lại bất động sản này cho bà.

Sau khi Thái Thiên Phượng qua đời, bà Trương Yến đang trong quá trình làm thủ tục quản lý tài sản của con gái. Trước đó, có thông tin nữ người mẫu vẫn chưa đăng ký kết hôn với người chồng hiện tại nên không đủ quyền để quản lý tài sản của cô.

Thái Thiên Phượng đã kết hôn với Quách Cảng Trí vào năm 18 tuổi và có hai con, sau đó chia tay nhau. Đến năm 2016, cô tái hôn với người chồng hiện tại và sinh thêm hai bé. Hai con riêng của cô vẫn được nhà chồng cũ nuôi dưỡng từ trước đến nay bằng tiền chu cấp của cô. Thái Thiên Phượng mất tích vào 14h15 ngày 21/2 vừa qua khi đang trên đường đón con đi tan học. Đến ngày 24/2, cảnh sát Hong Kong đã tìm thấy thi thể của cô tại một căn nhà tại khu vực khác vắng vẻ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 7 nghi phạm liên quan đến vụ án Thái Thiên Phượng bị bắt cóc và sát hại bị điều tra. Trong đó có 4 người là thành viên trong gia đình chồng cũ của Thái Thiên Phượng bao gồm Quảng Cảng Kiệt (tài xế, anh trai chồng), Quảng Cảng Trí (Alex Kwong, chồng cũ nạn nhân), Quảng Cầu (bố chồng cũ), Lý Thụy Hương (mẹ chồng cũ).

Nghi phạm thứ 7 trong vụ án của Thái Thiên Phượng bị truy tố Bạn gái của Quảng Cảng Trí - nghi phạm thứ 7 của vụ án bắt cóc và giết hại người mẫu Thái Thiên Phượng - đã bị chính thức truy tố.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-ruot-thai-thien-phuong-tranh-chap-tai-san-voi-gia-inh-chong-cu-cua-con-gai-562828.html