Tình tiết bất ngờ trong vụ người mẫu Hong Kong Thái Thiên Phượng bị sát hại: Hé lộ động cơ thực sự

Sao quốc tế 03/04/2023 07:30

Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ khi vụ án nữ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại, những tình tiết nghi vấn liên quan vẫn đang tiếp tục nổi lên, khiến dư luận quan tâm.

Theo thông tin từ trang Yahoo Taiwan, phiên tòa xét xử 4 nghi phạm đã được hoãn đến ngày 2/5, dường như tiến độ điều tra vụ án đang gặp nhiều nút thắt.

Quảng Cầu - kẻ bị tình nghi là chủ mưu trong vụ án là cảnh sát về hưu, đồng thời cũng từng có kinh nghiệm làm thám tử nên hoàn toàn quen thuộc với các phương thức xử lý của lực lượng chức năng. Giáo sư Đới cho rằng cảnh sát cần phải bắt đầu việc thẩm vấn bằng những thủ thuật có áp dụng khoa học tâm lý tội phạm, kết hợp với nhiều phương pháp công nghệ mới để tìm ra điểm đột phá quan trọng của vụ án. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề khó khăn nhất. Điều quan trọng để kết tội các nghi phạm trong lúc này là cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đang nắm giữ bao nhiêu "bằng chứng trực tiếp", đủ chứng minh 4 thành viên trong gia đình Quảng Cầu là hung thủ thực sự trong vụ án này.

 

Sau khi vụ án xảy ra, nhiều phân tích ban đầu suy đoán lý do dẫn đến cái chết thương tâm của Thái Thiên Phượng khá đơn giản như ân oán của một gia đình giàu có, vì tiền, vì tình, vì cố người mẫu quá tốt bụng,... Tuy nhiên, thời gian qua, đã có không ít đồn đoán về nguyên nhân thật sự đằng sau đó, là cả một chuỗi uẩn khúc khó tìm được lời giải đáp.

Tình tiết bất ngờ trong vụ người mẫu Hong Kong Thái Thiên Phượng bị sát hại: Hé lộ động cơ thực sự - Ảnh 1

Mặc dù cho đến nay, cuộc điều tra vụ án Thái Thiên Phượng dường như đang đi vào bế tắc nhưng giới truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đã quan sát thấy được một số chi tiết đáng nghi trong ngày gia đình chồng cũ nạn nhân hầu tòa. Khi 2 anh em họ Quảng gồm Quảng Cảng Kiệt - chồng cũ nạn nhân và anh trai Quảng Cảng Trí rời tòa án, cả hai đã giao tiếp bằng mắt. Nhiều người suy đoán liệu hành động này có phải để 2 anh em biết được đối phương có khai ra tình tiết vụ án khi bị thẩm vấn bởi cảnh sát hay không.

Ngoài ra, một tạp chí Hong Kong (Trung Quốc) thậm chí còn gây sốc khi tiết lộ chuyện Quảng Cầu yêu cầu gia đình nhà chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng thanh toán chi phí luật sư của cả nhà, thông trợ lý pháp lý của hắn. Hành động trơ trẽn của kẻ chủ mưu khiến dân tình khó hiểu, suy đoán rằng rất có thể gia đình chồng hiện tại của nữ người mẫu bị Quảng Cầu "nắm thóp" và cũng có liên quan đến vụ án này.

Tình tiết bất ngờ trong vụ người mẫu Hong Kong Thái Thiên Phượng bị sát hại: Hé lộ động cơ thực sự - Ảnh 2

Theo thông tin từ trang Info 51, lúc sinh thời, Thái Thiên Phượng là nữ đại gia với khối tài sản đáng nể, trong đó có nhiều bất động sản giá trị. Cô được cho là cổ đông, đứng tên pháp nhân của các công ty do Đàm Trạch Quân kinh doanh, với tổng tài sản cá nhân ước tính khoảng hơn 100 triệu HKD (hơn 303 tỷ đồng). Hơn nữa, gia đình chồng cũ còn sống nhờ vào tiền chu cấp của nữ người mẫu. Truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đặt ra câu hỏi Thái Thiên Phượng - một KOL thi thoảng mới đi sự kiện giải trí, không hoạt động nghệ thuật nhiều lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, nếu không phải nguồn tiền từ gia đình chồng.

Theo suy đoán của giới truyền thông, cố người mẫu được nhà chồng cho tiền, nhà và cổ phần công ty, còn để cô chu cấp gia đình chồng cũ, đổi lại cô và nhà chồng cũ phải giúp họ rửa tiền.

Tính đến hiện tại, 7 người đã bị bắt, liên quan đến vụ án Thái Thiên Phượng. Trong số đó, hai người được tại ngoại, chờ cảnh sát gọi là người tình của Quảng Cầu và một nhân viên công ty du thuyền. Người thứ ba là cô gái 29 tuổi, là hot girl mạng xã hội, người yêu của Quảng Cảng Trí. Cô hoạt động trên các nền tảng xã hội và có hơn 30.000 người theo dõi trên Instagram. Cô thường xuyên đăng ảnh với những người nổi tiếng trong showbiz Hong Kong và từng được gọi là "Nữ thần IG". Bốn nghi phạm còn lại, bao gồm Quảng Cảng Trí (chồng cũ nạn nhân, 28 tuổi, thất nghiệp), Quảng Cảng Kiệt (anh trai chồng cũ nạn nhân, 31 tuổi, lái xe), Quảng Cầu (bố chồng cũ nạn nhân, 65 tuổi, về hưu), Lý Thụy Hương (mẹ chồng cũ nạn nhân, 63 tuổi, về hưu).

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