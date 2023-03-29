Những tình tiết xoay quanh vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng.

Mặc dù vụ việc đã được đưa ra ánh sáng từ khoảng 1 tháng trước, thế nhưng mới đây dân tình đang tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước thông tin nghi phạm trong vụ án đồng thời là bố chồng cũ của nữ người mẫu xấu số bất ngờ đưa ra yêu cầu trơ trẽn.

Những nghi phạm có liên quan đến vụ việc - Ảnh: Internet

Cụ thể ông ta yêu cầu ông Đàm Trạch Quân, người được xác định là bố chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng phải chi trả hoàn toàn tiền thuê luật sư biện hộ. Yêu cầu này của nghi phạm đã thực sự khiến cho netizen tỏ ra cực kỳ bức xúc trước thái độ coi thường tội ác tày trời mà mình đã làm ra với gia đình bị hại.

Thậm chí, một số bộ phận netizen còn cho rằng ông ta thực sự không còn là con người bởi lời yêu cầu đó không khác nào là ''vết dao'' cứa thêm vào trái tim của những người thân gia đình bị hại.

Gia đình Thái Thiên Phượng - Ảnh: Internet

Cũng theo một số trang báo nổi tiếng cho biết thêm ông Đàm Trạch Quân sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa. Ông là người sáng lập và quản lý chuỗi nhà hàng nổi tiếng TamJai Yunnan Mixian.

Khối tài sản ròng của Thái Thiên Phượng được định giá khoảng 100 triệu HKD. Cố người mẫu còn mua nhà cho gia đình chồng cũ, tạo việc làm cho anh trai chồng cũ. Dẫu vậy chỉ vì xích mích đơn giản với nhà chồng cũ cô đã bị sát hại một cách dã man và tàn bạo.

Hiện những diễn biến xoay quanh vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Loạt ảnh cưới hiếm của cố người mẫu Thái Thiên Phượng khi kết hôn với người chồng thứ hai Bộ ảnh cưới của Thái Thiên Phượng và ông xã Chris khiến nhiều người không khỏi xót xa khi đối diện với sự thật cô đã bị sát hại tàn nhẫn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-an-nguoi-mau-thai-thien-phuong-bi-sat-hai-bo-chong-ua-ra-yeu-cau-gay-phan-no-du-luan-567455.html