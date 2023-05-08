Nguyên nhân tạm hoãn xét xử vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại

Sao quốc tế 08/05/2023 17:05

Tòa án sơ thẩm thành phố Cửu Long (Hong Kong) mở phiên điều trần vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) bị sát hại vào cuối tháng 2.

Dẫn thông tin từ HK01, vào chiều 8/5, Tòa án sơ thẩm thành phố Cửu Long (Hong Kong) mở phiên điều trần vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) bị sát hại vào cuối tháng 2. Sáu nghi phạm bị truy tố hình sự lần lượt đến tòa án chịu xét xử.

Trong phiên tòa lần này, các bị cáo không cần lên tiếng, chỉ phải theo dõi phía công tố đệ trình chứng cứ, đọc văn bản tường thuật vụ án và tố tụng. Đến nay, cảnh sát thu giữ được 30 vật chứng gồm máy cưa, búa, dụng cụ nhà bếp và tư trang cá nhân. Qua xét nghiệm ADN, vết máu trên ghế ôtô, hai chi sau tìm được tại ngôi nhà xảy ra án mạng ở Longwei, Taipo đều thuộc về nạn nhân Thái Thiên Phượng.

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6 nghi phạm liên quan tới vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh: HK01

Quyền thẩm phán Hoàng Nhã Nhân cho biết vụ việc của Thái Thiên Phượng sẽ chia thành 3 vụ án nhỏ để xét xử. Quảng Cầu (65 tuổi, bố chồng, cảnh sát nghỉ hưu), Quảng Cảng Kiệt (31 tuổi, tài xế riêng, anh chồng), Quảng Cảng Trí (tên tiếng Anh: Alex Kwong, 28 tuổi, thất nghiệp, chồng cũ nạn nhân) bị buộc tội giết người.

Lý Thụy Hương (63 tuổi, nữ, mẹ chồng) bị buộc tội cản trở tư pháp công lý. Bà đã xóa tin nhắn, file ghi âm cuộc trò chuyện nhằm che giấu tội ác của chồng con. Theo On, Lý Thụy Hương tiếp tục đệ đơn xin tại ngoại nhưng bị thẩm phán bác bỏ.

Lâm Thuấn (bạn thân của Quảng Cảng Trí) và Phan Xảo Hiền (bạn gái mới của Quảng Cảng Trí) bị tình nghi giúp sức cho tội phạm bỏ trốn. Họ bị tăng thêm tiền phạt bảo lãnh, ký cam kết không tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhân chứng của cơ quan tố tụng.

 

Do vụ án xuất hiện thêm nhân chứng mới là mẹ ruột, chồng và bố mẹ chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng, cùng nhiều vật chứng chưa hoàn thành công tác xét nghiệm nên phiên xét xử sẽ hoãn đến ngày 31/7 để cảnh sát bổ sung, củng cố hồ sơ tố tụng. Sau khi bãi tòa, 4 người thuộc nhà chồng cũ Thái Thiên Phượng được cảnh sát đưa về trại giam.

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Vì hồ sơ tố tụng chưa đầy đủ, thẩm phán quyết định tạm hoãn xét xử đến ngày 31/7, tiếp tục có biện pháp quản chế nghiêm ngặt với các bị cáo - Ảnh: Internet

Người mẫu Thái Thiên Phượng mất tích vào ngày 21/2. Đến 24/2, thi thể không nguyên vẹn của cô được cảnh sát tìm thấy tại một căn nhà ở làng Longwei, Taipo, Hong Kong. Để phá hủy ADN và gây cản trở công tác điều tra danh tính nạn nhân, nhà chồng cũ của người mẫu 28 tuổi đã phân xác nạn nhân sau khi gây án. 

 

Tờ HK01 cũng tiết lộ một số tài sản thuộc sở hữu của nhà chồng cũ của người mẫu xuất số. Trong năm 2020-2021, cha chồng và anh trai chồng cũ của cố người mẫu đã thành lập 2 công ty, với tổng vốn đăng ký gần 9 triệu USD ở Trung Quốc đại lục. 

Theo On, vụ án của người mẫu Thái Thiên Phượng cũng hé lộ sự lỏng lẻo trong việc kiểm soát việc mua bán, sở hữu nhà tại Hong Kong. Được biết, cha chồng cũ của Thái Thiên Phượng - một trong số các nghi phạm đã đăng ký mua căn hộ 350.000 USD, do chính phủ trợ giá sau khi được con dâu cũ sang tên cho căn hộ cao cấp giá 8,9 triệu USD vào năm 2019.

Vấn đề sở hữu nhà ở xã hội của gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng đã được mang ra thảo luận tại cuộc họp thường kỳ của chính quyền đặc khu.

Mẹ ruột giành quyền thừa kế tài sản của cố người mẫu Thái Thiên Phượng

Mẹ ruột giành quyền thừa kế tài sản của cố người mẫu Thái Thiên Phượng

Mẹ Thái Thiên Phượng đang ráo riết gặp luật sư để được hỗ trợ giành toàn quyền quản lý tài sản, nuôi dưỡng 2 con của cố người mẫu với chồng cũ Quảng Cảng Trí.

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