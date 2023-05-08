Dương Mịch tuyên bố 'dứt áo ra đi' khỏi Gia Hành sau 10 năm gắn bó

Cụ thể, Dương Mịch đã chia sẻ dòng trạng thái với nội dung: “Quá khứ bên nhau, tương lai chia ngả” lên trang cá nhân, đồng thời thông báo chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý. Ngay sau đó, từ khóa “Gia Hành” cũng biến mất khỏi tên tài khoản phòng làm việc của Dương Mịch. Từ đây, mỹ nhân sinh năm 1986 chính thức hoạt động riêng lẻ, với đoàn đội mà mình quản lý.

Vào ngày 8/5, Dương Mịch đã chính thức thông báo rời công ty quản lý. Việc vợ cũ Lưu Khải Uy rời Gia Hành vốn râm ran trên mạng xã hội thời gian dài, cho nên netizen không cảm thấy bất ngờ. Hiện, từ khóa Dương Mịch cùng các thông tin liên quan đến việc cô rời công ty quản lý đang “bạo đỏ” trên top 1 hot search Weibo bảng chung và bảng giải trí .

Dương Mịch được đánh giá là nữ diễn viên có vị thế cao trong giới giải trí Hoa ngữ và thâu tóm công ty quản lý Gia Hành Thiên Hạ. Nữ diễn viên không chỉ là nghệ sĩ dưới trướng công ty mà còn là một trong ba cổ đông lớn nhất của công ty, nắm trong tay 15% cổ phần và có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của Gia Hành.

Trước đó, Dương Mịch chính thức góp vốn vào công ty Gia Hành từ năm 2013. Công ty này sở hữu hơn 40 nghệ sĩ trẻ nổi tiếng và tiềm năng như Chúc Tự Đan, Vương Nghệ Cẩn, Hoàng Mộng Oánh, Vương Nhất Phi, Lưu Mộng, Trương Bân Bân, Cao Vỹ Quang, Trương Vân Long, Lưu Nhuế Lân, Châu Kha Vũ... Gia Hành không chỉ quản lý nghệ sĩ mà còn sản xuất phim, đào tạo nhóm ca sĩ thần tượng.

Nhờ sự lăng xê của Dương Mịch, các nghệ sĩ trẻ được tham gia nhiều dự án lớn cùng đàn chị và dần trở nên nổi tiếng. Các bộ phim gắn với tên tuổi của Gia Hành gồm Cổ kiếm kỳ đàm, Người phiên dịch, Phù Dao hoàng hậu, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Bạo phong nhãn, Hộc Châu phu nhân...

Sự thành công và tên tuổi của công ty Gia Hành được như hiện tại là nhờ sự đóng góp không nhỏ của Dương Mịch. Trong số các nghệ sĩ được Dương Mịch lăng xê thành sao nổi tiếng nhất chính là "mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cô hiện là minh tinh 9X nổi tiếng nhất Trung Quốc. Địch Lệ Nhiệt Ba được yêu thích sau vai diễn Phượng Cửu trong bom tấn truyền hình Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa. Đến nay, Phượng Cửu vẫn là vai diễn được biết đến nhiều nhất trong sự nghiệp của Nhiệt Ba. Chỉ sau vài năm, Địch Lệ Nhiệt Ba đang được nhiều nhãn hàng yêu thích, khán giả yêu mến và danh tiếng được đánh giá vượt qua đàn chị.