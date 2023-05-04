Nhân vật có khả năng khiến Triệu Lệ Dĩnh lẫn Dương Mịch bị khán giả quay lưng

Cách đây chưa lâu, Tống Tổ Nhi vẫn là mỹ nhân cổ trang nhận những lời khen có cánh

Tống Tổ Nhi vốn là một trong các tiểu hoa đán thuộc thế hệ 95 có hình ảnh tốt trong mắt khán giả vì xuất thân sao nhí, ngoại hình xinh đẹp và diễn xuất tốt. Nhất là mới đây, tạo hình mỹ nhân thời Hán tuyệt sắc trong Chiết yêu của cô nhận về vô số lời khen có cánh của cư dân mạng. Tuy nhiên hành vi 'đóng xen' hai phim Chiết yêu và Việc chế tạo gian nan cùng lúc của cô hiện đang khiến nhiều người quay lưng lại với mình vì phản cảm.

Nhận 2 vai cùng lúc là điều được xem như cấm kỵ đối với các diễn viên, nhất là khi cả hai vai diễn trong hai phim đều là vai chính - Ảnh:Weibo

Ngoài ra, theo thông tin từ người trong đội ngũ sản xuất, đoàn phim Khom lưng đã phải thay đổi địa điểm quay sang Tượng Sơn, để Tống Tổ Nhi thuận tiện tham gia hai phim cùng một lúc. Điều này khiến nữ diễn viên Khổng Tuyết Nhi phải thông báo hủy bỏ một chương trình tạp kỹ để phù hợp với lịch quay mới.

Vẫn xinh đẹp, nhưng Tống Tổ Nhi lại bị chê vì thiếu kính nghiệp, đóng nhiều phim một lúc - Ảnh:Weibo

Sự việc của Tống Tổ Nhi khiến khán giả nhớ lại khi Triệu Lệ Dĩnh là cái tên đắt khách thì cô nàng đã nhận một lúc vài ba bộ phim. Nữ diễn viên từng quay bộ điện ảnh Mật Chiến, sau đó còn di chuyển để quay thêm Thanh Vân Chí và Lão Cửu Môn. Quan trọng là trong cả 3 bộ này, Triệu Lệ Dĩnh đều đảm nhận vai nữ chính.

Triệu Lễ Dĩnh cũng góp mặt trong danh sách nhận 1 lúc nhiều vai - Ảnh:Weibo

Sau quãng thời gian đó, Triệu Lệ Dĩnh đã tiết chế lại trong việc nhận phim. Cô không nhận nhiều tác phẩm nữa, thay vào đó là đóng bộ nào ra bộ đấy. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh hễ nhận phim là lại lặn mất tăm, chỉ tập trung vào tác phẩm đó. Đây là điều đáng quý và đáng khen của nàng tiểu hoa 85.

Cô đã biết rút kinh nghiệm và chọn lọc vai diễn một cách cẩn thận hơn để có màn hóa thân vào nhân vật chất lượng - Ảnh: Weibo

Dương Mịch mới thực là trùm cuối khi chính cô từng chia sẻ rằng, có thời điểm quay một lúc 5 bộ phim gồm Kinh Thành, Cô Đảo, Chúng Ta Là Người Một Nhà, Nhân Ngư và Hồng Vũ Đại Án.

Dương Mịch phải gọi là trùm cuối khi cô nhận 1 lúc 5 vai diễn - Ảnh:Weibo

Người hâm mộ Dương Mịch cho rằng danh tiếng của cô đang xuống dốc. Các dự án phim được phát sóng gần đây của nữ diễn viên không đạt thành tích khả quan, diễn xuất bị chê máy móc, thiếu cảm xúc.