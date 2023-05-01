Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi tính cách vừa có tâm vừa có tầm vì điểm này

Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá cao về tình cách quá điểm này.
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Hai năm trở lại đây, Triệu Lệ Dĩnh liên tục dành nhiều thời gian trên phim trường. Ngoài Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, nàng tiểu hoa còn tham gia dự án phim Dữ Phượng Hành và Gió Thổi Bán Hạ. Gần đây nhất, Triệu Lệ Dĩnh gây bất ngờ vì tiếp tục góp mặt trong Hổ Lang Chi Lộ.
Theo Sohu, Triệu Lệ Dĩnh là "đỉnh lưu", do đó Triệu Lệ Dĩnh mất nhiều thời gian để sắp xếp ngôn từ, tránh vướng phải những thị phi không đáng có. Cô cũng hợp tác, thân thiện với nhân viên nên được mọi người yêu mến. Năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh có bước tiến lớn trong sự nghiệp khi hai tác phẩm thuộc dòng phim chính kịch thành công là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ.
Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng là có ít bạn bè trong giới giải trí, bản thân nữ diễn viên cũng thừa nhận mình là người giao thiệp kém, không thích xuất hiện trong những bữa tiệc xa hoa để tạo mối quan hệ.
Những người bạn thân thường xuyên xuất hiện trong ảnh của nàng tiểu hoa đa số là người ngoài ngành hoặc những diễn viên không quá nổi tiếng. Người hâm mộ cho rằng đây chính là điểm chân thật nhất trong tính cách của Triệu Lệ Dĩnh: không vì tên tuổi danh tiếng mà kết bạn hay cố làm thân.
Người bạn thường xuyên xuất hiện trong loạt ảnh của Triệu Lệ Dĩnh là Châu Phương. Cả hai từng đóng chung khi mới vào nghề. Tuy nhiên sau đó nàng tiểu hoa thành danh nhờ Lục Trinh Truyền Kỳ, Hoa Thiên Cốt,... còn Châu Phương kém may mắn hơn khi không có được vai diễn ấn tượng nào. Những tưởng giữa cả hai sẽ có khoảng cách nhưng bất ngờ là họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết suốt hơn 13 năm qua.