Danh tính người đàn ông mà Triệu Lệ Dĩnh vừa 'sợ' vừa kính nể suốt 9 năm qua

Sao quốc tế 29/04/2023 07:35

Không giống như Dương Mịch và Angelababy, xuất thân của Triệu Lệ Dĩnh là không cao, cô chăm chỉ làm việc suốt 16 năm mới có được địa vị như hiện tại, xứng danh là nữ cường trong làng giải trí.

Trong làn giải trí Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh vô cùng kính nể nam diễn viên Chu Nhất Vi. Thời điểm vừa bén duyên với phim ảnh, Triệu Lệ Dĩnh đã có cơ hội đóng chung với Chu Nhất Vi trong các dự án như Thương Khung Chi Mão, Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em,...

Vì còn yếu kém về kinh nghiệm diễn xuất, nữ chính Hữu Phỉ thường xuyên bị đàn anh trách mắng, phê bình. Tuy nhiên, sau những lần "nặng lời", Chu Nhất Vi đều nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo đàn em để cô có thể tiến bộ hơn. Chính vì vậy đối với Triệu Lệ Dĩnh, Chu Nhất Vi không khác gì "người soi sáng" những bước đi đầu tiên của nàng tiểu hoa trên màn ảnh.

Danh tính người đàn ông mà Triệu Lệ Dĩnh vừa 'sợ' vừa kính nể suốt 9 năm qua - Ảnh 1Danh tính người đàn ông mà Triệu Lệ Dĩnh vừa 'sợ' vừa kính nể suốt 9 năm qua - Ảnh 2

Trong bộ phim Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em, Chu Nhất Vi vào vai anh trai của Triệu Lệ Dĩnh. Còn nhớ thời điểm phim lên sóng, có không ít khán giả bày tỏ quan điểm không mấy tốt đẹp dành cho vai diễn của Chu Nhất Vi. Khi thấy những bình luận đó, Triệu Lệ Dĩnh đã lập tức lên tiếng bênh vực, cổ vũ tiền bối thân yêu của mình. Hiện tại sau gần một thập kỷ quen biết nhau, Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Vi vẫn là đồng nghiệp thân thiết.

Danh tính người đàn ông mà Triệu Lệ Dĩnh vừa 'sợ' vừa kính nể suốt 9 năm qua - Ảnh 3

Sau khi gặt hái thành công lớn ở mảng truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh quay lại tấn công màn ảnh rộng. Gần đây, cô nàng đang tham gia vào bộ phim Hổ Lang Chi Lộ - một dự án điện ảnh quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng. Trong lần tái xuất màn ảnh rộng này, Triệu Lệ Dĩnh đã đầu tư rất nhiều tâm sức của mình để hoàn thành. Hiện tại, khán giả đang rất mong đợi các tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh thời gian tới.

Cùng sửa kịch bản phim, cả Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh đều nhận lại những cái kết oái ăm

Cùng sửa kịch bản phim, cả Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh đều nhận lại những cái kết oái ăm

Cùng là sửa kịch bản phim nhưng phản ứng của công chúng dành cho Dương Tử hay Triệu Lệ Dĩnh lại khác biệt

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ sao châu á phim của Triệu Lệ Dĩnh Chu Nhất Vi

TIN LIÊN QUAN

Cùng sửa kịch bản phim, cả Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh đều nhận lại những cái kết oái ăm

Cùng sửa kịch bản phim, cả Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh đều nhận lại những cái kết oái ăm

Lý Thấm bị chê bai nhan sắc, thua xa Triệu Lệ Dĩnh khi cùng hóa thân thành cô gái nông thôn

Lý Thấm bị chê bai nhan sắc, thua xa Triệu Lệ Dĩnh khi cùng hóa thân thành cô gái nông thôn

Trần Đô Linh trở thành đại sứ mùa xuân của tạp chí Ifeng Beauty Awards, xinh đẹp 'động lòng người' nhưng không bằng 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở một điểm

Trần Đô Linh trở thành đại sứ mùa xuân của tạp chí Ifeng Beauty Awards, xinh đẹp 'động lòng người' nhưng không bằng 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở một điểm

Đường Yên chuẩn bị tái xuất màn ảnh, sẵn sàng đối đầu cùng lúc Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Đường Yên chuẩn bị tái xuất màn ảnh, sẵn sàng đối đầu cùng lúc Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Vừa được đề cử giải thưởng lớn, Triệu Lệ Dĩnh đã 'vấp' phải vận xui

Vừa được đề cử giải thưởng lớn, Triệu Lệ Dĩnh đã 'vấp' phải vận xui

'Tình mới' của Triệu Lệ Dĩnh bị bắt trọn đi ăn với gái lạ, netizen thắc mắc: ' Nhan sắc ra sao mà khiến bad boy thị phi say đắm'

'Tình mới' của Triệu Lệ Dĩnh bị bắt trọn đi ăn với gái lạ, netizen thắc mắc: ' Nhan sắc ra sao mà khiến bad boy thị phi say đắm'

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê