Danh tính người đàn ông mà Triệu Lệ Dĩnh vừa 'sợ' vừa kính nể suốt 9 năm qua

Không giống như Dương Mịch và Angelababy, xuất thân của Triệu Lệ Dĩnh là không cao, cô chăm chỉ làm việc suốt 16 năm mới có được địa vị như hiện tại, xứng danh là nữ cường trong làng giải trí.

Trong làn giải trí Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh vô cùng kính nể nam diễn viên Chu Nhất Vi. Thời điểm vừa bén duyên với phim ảnh, Triệu Lệ Dĩnh đã có cơ hội đóng chung với Chu Nhất Vi trong các dự án như Thương Khung Chi Mão, Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em,...

Vì còn yếu kém về kinh nghiệm diễn xuất, nữ chính Hữu Phỉ thường xuyên bị đàn anh trách mắng, phê bình. Tuy nhiên, sau những lần "nặng lời", Chu Nhất Vi đều nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo đàn em để cô có thể tiến bộ hơn. Chính vì vậy đối với Triệu Lệ Dĩnh, Chu Nhất Vi không khác gì "người soi sáng" những bước đi đầu tiên của nàng tiểu hoa trên màn ảnh.

Trong bộ phim Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em, Chu Nhất Vi vào vai anh trai của Triệu Lệ Dĩnh. Còn nhớ thời điểm phim lên sóng, có không ít khán giả bày tỏ quan điểm không mấy tốt đẹp dành cho vai diễn của Chu Nhất Vi. Khi thấy những bình luận đó, Triệu Lệ Dĩnh đã lập tức lên tiếng bênh vực, cổ vũ tiền bối thân yêu của mình. Hiện tại sau gần một thập kỷ quen biết nhau, Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Vi vẫn là đồng nghiệp thân thiết.

Sau khi gặt hái thành công lớn ở mảng truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh quay lại tấn công màn ảnh rộng. Gần đây, cô nàng đang tham gia vào bộ phim Hổ Lang Chi Lộ - một dự án điện ảnh quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng. Trong lần tái xuất màn ảnh rộng này, Triệu Lệ Dĩnh đã đầu tư rất nhiều tâm sức của mình để hoàn thành. Hiện tại, khán giả đang rất mong đợi các tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh thời gian tới.

Cùng sửa kịch bản phim, cả Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh đều nhận lại những cái kết oái ăm Cùng là sửa kịch bản phim nhưng phản ứng của công chúng dành cho Dương Tử hay Triệu Lệ Dĩnh lại khác biệt

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