Đường Yên chuẩn bị tái xuất màn ảnh, sẵn sàng đối đầu cùng lúc Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Sao quốc tế 22/04/2023 18:20

Fan tỏ ra vui mừng trước sự trở lại của Đường Yên.

2022 đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi nhiều tiểu hoa đình đám lứa 85 của Cbiz quay lại với dòng phim cổ trang. Nếu Triệu Lệ Dĩnh có Dữ Phượng HànhDương Mịch có Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương,...Bước sang năm 2023, Đường Yên chính là nữ diễn viên đang có động thái sắp sửa comeback khiến fan tỏ ra mừng rỡ khi sau một khoảng thời gian dài cuối cùng thần tượng cũng đã trở lại. 

Đường Yên chuẩn bị tái xuất màn ảnh, sẵn sàng đối đầu cùng lúc Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh 1
Đường Yên - Ảnh: Internet

Theo thông tin được đưa ra, hiện bộ phim Niệm Vô Song chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Thiên Hạ Vô Song của Thập Nhất Lang đang chuẩn bị khởi quay. Được biết phía nhà sản xuất đang nhắm đến Đường Yên là nhân vật chính, cô nàng hội tụ đầy đủ những yếu tố phù hợp với dự án như nhan sắc lẫn diễn xuất đều nằm ở mức ổn trở lên. 

Trong khi đó, vai nam chính của Niệm Vô Song lại có tin sẽ do “tình tin đồn” của Dương Tử là Lưu Học Nghĩa đảm nhận. Anh chàng gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả qua hai bộ phim cổ trang là Lưu Ly Mỹ Nhân Sát và Thiếu Niên Ca Hành. Ngoại hình điển trai, diễn xuất tốt giúp Lưu Học Nghĩa rất được lòng khán giả.

Đường Yên chuẩn bị tái xuất màn ảnh, sẵn sàng đối đầu cùng lúc Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh 2Đường Yên chuẩn bị tái xuất màn ảnh, sẵn sàng đối đầu cùng lúc Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh 3

Dù mong Đường Yên sớm quay lại với dòng phim cổ trang, thế nhưng nhiều khán giả lại bày tỏ lo ngại với diễn xuất của cô nàng. Bởi việc mất một thời gian dài không tham gia đóng phim sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng diễn xuất của nữ diễn viên. 

Nếu Đường Yên nhận lời tham gia Niệm, khán giả sẽ có cơ hội được thưởng thức màn tranh đấu cực gắt của dàn tiểu hoa 85. Hiện tại, phim của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi đã quay xong và chờ ngày lên sóng.

Đường Yên hiện đại và tràn đầy mị lực trên bìa tạp chí tháng 4

Đường Yên hiện đại và tràn đầy mị lực trên bìa tạp chí tháng 4

Đường Yên được nhận xét là ngày càng thăng hạng nhan sắc kể từ khi cô trở lại hoạt động nghệ thuật hậu thời gian nghỉ dưỡng do sinh con và chăm lo cho gia đình.

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Từ khóa:   Đường Yên Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh sao châu á sao hoa ngữ

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