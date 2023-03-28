Sự vắng mặt của Đường Yên tại đêm hội Weibo gây ra loạt rắc rối

Vụ việc Đường Yên vắng mặt ở Đêm hội Weibo vẫn là chủ đề bàn tán trong dư luận Trung Quốc.

Mới đây, iFeng đưa tin Đường Yên đã đến sự kiện muộn, bị chặn ở cửa hơn 20 phút và cuối cùng phải ra về vì không được ban tổ chức cho phép vào hội trường. Cụ thể, có 2 nguyên nhân khiến Đường Yên không thể vào tham dự sự kiện do Sina tổ chức. Đầu tiên, ê-kíp nữ diễn viên sắp xếp lịch trình không hợp lý.

Cô có buổi livestream cho nhãn hàng trùng với thời điểm Đêm hội Weibo diễn ra. Ban tổ chức đã nhượng bộ, lùi phần trao giải cho dàn tiểu hoa đán 85 xuống phía sau để đợi Đường Yên. Tuy nhiên, nữ diễn viên đến quá muộn. Khi ấy, Dương Mịch, Lưu Thi Thi hay Angelababy đã lên nhận giải.

Nguyên nhân thứ 2 được suy đoán là người đẹp gặp trục trặc với vé mời. Phía Đường Yên nhận được 5 vé từ ban tổ chức Đêm hội Weibo. Các nghệ sĩ tự phân phối, sắp xếp sao cho phù hợp với nhu cầu của mình. Một số nguồn tin cho biết đoàn đội của Đường Yên đã không giữ lại đủ số vé cần thiết. Dẫn đến việc họ không thể vào trong.

Theo 163, việc bị "cấm cửa" ở Đêm hội Weibo khiến danh tiếng của Đường Yên tổn hại nặng nề. Cô bỏ lỡ cơ hội hâm nóng tên tuổi bởi màn tái ngộ của dàn sao Tiên kiếm kỳ hiệp 1 và 3 thu hút đến hàng trăm triệu lượt xem trên mạng xã hội. Chỉ số truyền thông này vượt xa gấp nhiều lần so với chương trình livestream của Đường Yên.

Ngoài ra, sự vắng mặt trên còn khiến Đường Yên đắc tội với Giambattista Valli - thương hiệu tài trợ trang phục cho nữ diễn viên. Theo thỏa thuận với nhãn hàng, nghệ sĩ bắt buộc diện trang phục mượn được lên thảm đỏ sự kiện. Việc thất hứa của Đường Yên với Giambattista Valli được dự đoán ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên thời trang của cô trong tương lai. Song, vào lúc 4h sáng 26/3, Đường Yên đăng ảnh mặc lễ phục của Giambattista Valli lên trang cá nhân. Đây được xem là động thái xoa dịu, cứu vớt mối quan hệ với nhãn hiệu thời trang cao cấp.

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