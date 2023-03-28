Sự vắng mặt của Đường Yên tại đêm hội Weibo gây ra loạt rắc rối

Sao quốc tế 28/03/2023 19:40

Vụ việc Đường Yên vắng mặt ở Đêm hội Weibo vẫn là chủ đề bàn tán trong dư luận Trung Quốc.

Mới đây, iFeng đưa tin Đường Yên đã đến sự kiện muộn, bị chặn ở cửa hơn 20 phút và cuối cùng phải ra về vì không được ban tổ chức cho phép vào hội trường. Cụ thể, có 2 nguyên nhân khiến Đường Yên không thể vào tham dự sự kiện do Sina tổ chức. Đầu tiên, ê-kíp nữ diễn viên sắp xếp lịch trình không hợp lý.

Cô có buổi livestream cho nhãn hàng trùng với thời điểm Đêm hội Weibo diễn ra. Ban tổ chức đã nhượng bộ, lùi phần trao giải cho dàn tiểu hoa đán 85 xuống phía sau để đợi Đường Yên. Tuy nhiên, nữ diễn viên đến quá muộn. Khi ấy, Dương Mịch, Lưu Thi Thi hay Angelababy đã lên nhận giải.

Sự vắng mặt của Đường Yên tại đêm hội Weibo gây ra loạt rắc rối - Ảnh 1

 

Nguyên nhân thứ 2 được suy đoán là người đẹp gặp trục trặc với vé mời. Phía Đường Yên nhận được 5 vé từ ban tổ chức Đêm hội Weibo. Các nghệ sĩ tự phân phối, sắp xếp sao cho phù hợp với nhu cầu của mình. Một số nguồn tin cho biết đoàn đội của Đường Yên đã không giữ lại đủ số vé cần thiết. Dẫn đến việc họ không thể vào trong.

Theo 163, việc bị "cấm cửa" ở Đêm hội Weibo khiến danh tiếng của Đường Yên tổn hại nặng nề. Cô bỏ lỡ cơ hội hâm nóng tên tuổi bởi màn tái ngộ của dàn sao Tiên kiếm kỳ hiệp 1 và 3 thu hút đến hàng trăm triệu lượt xem trên mạng xã hội. Chỉ số truyền thông này vượt xa gấp nhiều lần so với chương trình livestream của Đường Yên.

Sự vắng mặt của Đường Yên tại đêm hội Weibo gây ra loạt rắc rối - Ảnh 2

Ngoài ra, sự vắng mặt trên còn khiến Đường Yên đắc tội với Giambattista Valli - thương hiệu tài trợ trang phục cho nữ diễn viên. Theo thỏa thuận với nhãn hàng, nghệ sĩ bắt buộc diện trang phục mượn được lên thảm đỏ sự kiện. Việc thất hứa của Đường Yên với Giambattista Valli được dự đoán ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên thời trang của cô trong tương lai. Song, vào lúc 4h sáng 26/3, Đường Yên đăng ảnh mặc lễ phục của Giambattista Valli lên trang cá nhân. Đây được xem là động thái xoa dịu, cứu vớt mối quan hệ với nhãn hiệu thời trang cao cấp.

Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp

Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp

Dân tình vừa phấn khích trước màn cosplay tạo hình Hà Dĩ Thâm – Triệu Mặc Sênh của Chung Hán Lương và Đường Yên, nay lại phát sốt trước màn tái diễn lại phân cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời năm nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Đường Yên sao hoa ngữ sao châu á diễn viên Đường Yên làng sao

TIN LIÊN QUAN

Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp

Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp

Diện trang phục 'công chúa' tại đêm hội Weibo, Địch Lệ Nhiệt Ba bị so sánh bắt chước Phạm Băng Băng: Liệu ai mới xứng danh nữ hoàng Cbiz?

Diện trang phục 'công chúa' tại đêm hội Weibo, Địch Lệ Nhiệt Ba bị so sánh bắt chước Phạm Băng Băng: Liệu ai mới xứng danh nữ hoàng Cbiz?

Ngu Thư Hân tung loạt ảnh quyến rũ, nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này

Ngu Thư Hân tung loạt ảnh quyến rũ, nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này

Từ Hy Viên có thắng kiện chồng cũ - Uông Tiểu Phi?

Từ Hy Viên có thắng kiện chồng cũ - Uông Tiểu Phi?

Cùng xuất hiện trong Đêm hội Weibo, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy bị soi khoảnh khắc 'sượng trân' khi chạm mặt

Cùng xuất hiện trong Đêm hội Weibo, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy bị soi khoảnh khắc 'sượng trân' khi chạm mặt

Lý Minh Thuận 'đau đầu' vì con trai ra dáng 'người lớn' còn hơn cả bố

Lý Minh Thuận 'đau đầu' vì con trai ra dáng 'người lớn' còn hơn cả bố

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 15 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan