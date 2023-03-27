Lý Minh Thuận 'đau đầu' vì con trai ra dáng 'người lớn' còn hơn cả bố

"So với con trai, tôi giống một đứa trẻ hơn. Tôi không thể không nghi ngờ rằng có một linh hồn già cỗi sống trong cơ thể con trai tôi". - Lý Minh Thuận nói.

Trang Taiwan Weekly đưa tin, mới đây trong một buổi phỏng vấn, Lý Minh Thuận đã chia sẻ về cuộc sống của anh với vợ là Phạm Văn Phương và con trai Zed. Nam diễn viên tâm sự, con trai anh còn ra dáng "người lớn" hơn cả bố ruột.

Lý Minh Thuận tiết lộ, con trai có lối sống kỷ luật cao, những mục tiêu mà cậu bé đặt ra thì chắc chắn sẽ đạt cho bằng được. Ví dụ như chỉ dùng điện thoại vào cuối tuần, tuyệt đối không ăn đồ ngọt và uống nước có ga vì bản thân không thích.

"Con trai tôi thường cảm thấy rất áp lực mỗi khi lớp có bạn nào đó sinh nhật, nó sợ cô giáo sẽ ép ăn bánh kem, thậm chí bánh sinh nhật của mình cũng không chịu ăn." - Lý Minh Thuận kể lại.

Ngược lại, tài tử họ Lý thừa nhận rằng bản thân không có thói quen sống kỷ luật: "Tôi thường nằm ườn ở nhà, xem điện thoại hàng giờ. Tôi từng dụ con uống soda, coca, nếm thử các món ăn mới nhưng nó chỉ ăn để tôi vui".

Được biết, Lý Minh Thuận luôn trong trạng thái bận rộn, nhưng anh luôn dành thời gian để chăm lo cho gia đình mình, hễ rảnh rỗi là anh lại về nhà với vợ con. Trong khi đó, bà xã anh là Phạm Văn Phương hiện đã giảm bớt công việc và tập trung chăm sóc gia đình mình.

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận bắt đầu hẹn hò năm 2000 và kết hôn năm 2009, con trai của hai người là Zed năm nay được 9 tuổi. Vì lý do công việc, họ thường xuyên xa cách, vì vậy mà cặp đôi luôn trân trọng những giây phút bên nhau.