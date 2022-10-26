Ngoài 50 tuổi, Phạm Văn Phương vẫn tích cực diện bikini, khoe trọn vóc dáng hoàn mỹ tựa như gái đôi mươi

Sao quốc tế 26/10/2022 10:16

Nữ diễn viên Phạm Văn Phương nhận về nhiều lời khen cho việc giữ gìn vóc dáng dù đã ngoài 50 tuổi.

Mới đây, trên trang tài khoản Instagram của mình, Phạm Văn Phương đã chia sẻ bộ ảnh cô và gia đình cùng gia đình của mình cùng đi chơi du thuyền.

Trong loạt ảnh mà Phạm Văn Phương đăng tải, nữ diễn viên diện áo tắm nóng bỏng, khoe trọn tấm lưng nuột nà và vóc dáng vô cùng săn chắc. Cũng vì vậy mà những tấm hình này đã thu về lượt yêu thích không hề nhỏ.

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Phạm Văn Phương tích cực diện áo tắm dù đã ngoài 50 tuổi - Ảnh: Internet

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Đây không phải là lần đầu mà Phạm Văn Phương chia sẻ những hình ảnh mà cô diện áo tắm lên mạng xã hội. Nữ minh tinh vẫn thường xuyên đăng tải các tấm hình khoe sắc vóc hoàn mỹ của mình. Để có được vóc dáng như vậy ở độ tuổi ngoài 50, Phạm Văn Phương đã phải ăn kiêng theo chế độ nghiêm ngặt, đồng thời kết hợp với việc tập luyện và nghỉ dưỡng điều độ.

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Cách đây không lâu, Phạm Văn Phương đã tham gia vào một chương trình truyền hình có đề tài hôn nhân gia đình. Tại đây, cô cho biết bản thân rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và luôn tìm cách cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Vì lý do công việc, cô và ông xã Lý Minh Thuận thường xuyên xa cách, vì vậy mà cặp đôi luôn trân trọng những giây phút bên nhau.

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Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận bắt đầu hẹn hò năm 2000 và kết hôn năm 2009, con trai của hai người là Zed năm nay được 8 tuổi. Sau khi kết hôn và sinh con, nữ diễn viên họ Phạm dành nhiều thời gian cho gia đình và chăm sóc cậu con trai duy nhất.

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Nói về bí quyết "giữ lửa" và duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc, Phạm Văn Phương từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn trước đây: "Dù cả hai đã làm bạn và kết hôn, Lý Minh Thuận vẫn luôn quan tâm và dành cho tôi những cử chỉ ngọt ngào như thời mới yêu.

Chính vì vậy, mỗi ngày tôi luôn được sống trong tình yêu của anh ấy. Hơn nữa, chúng tôi không chỉ xem nhau là vợ chồng mà còn xem nhau là đôi bạn thân để thấu hiểu và chia sẻ nhiều điều khó khăn phải đối mặt trong cuộc sống".

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