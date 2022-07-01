Phạm Văn Phương khoe dáng nuột, body 'chuẩn chỉnh' khi diện bikini ở tuổi 51

Sao quốc tế 01/07/2022 15:45

Trong chuyến du lịch Maldives mới đây cùng ông xã, nữ diễn viên Phạm Văn Phương đã diện áo tắm ôm sát, khoe vóc dáng săn chắc của mình dù đang ở độ tuổi ngũ tuần.

Vào ngày 30/6 vừa qua, Phạm Văn Phương đã đăng tải lên Instagram của mình bức ảnh diện đồ bơi tạo dáng. Được biết, tấm hình được chụp lại trong chuyến du lịch Maldives của vợ chồng cô cách đây vài ngày.

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Phạm Văn Phương khoe vóc dáng nuột nà, không chút mỡ thừa - Ảnh: Internet

Với vóc dáng nuột nà, không chút mỡ thừa, ít ai có thể tin được Phạm Văn Phương hiện đã 51 tuổi. Nhiều bạn bè và cư dân mạng cũng đã để lại các bình luận khen ngợi nhan sắc cô.

Cùng ngày hôm đó, Phạm Văn Phương đã đăng tải một video khoe trọn khuôn mặt mộc khi đứng cạnh ông xã Lý Minh Thuận. Một số netizen cho rằng nữ diễn viên đã dùng các liệu pháp chăm sóc sắc đẹp như tiêm botox, căng da mặt nên trông cô có vẻ không tự nhiên cho lắm.

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Phạm Văn Phương khoe trọn khuôn mặt mộc khi đứng cạnh ông xã Lý Minh Thuận - Ảnh: Internet

Trước đây, Phạm Văn Phương từng tiết lộ rằng, bí quyết mà cô dùng để giữ hình thể đẹp đó chính là chăm chỉ luyện tập. Trên trang cá nhân của mình, cô thường đăng tải những hình ảnh tập luyện và chăm sóc da, tóc. Cũng vì lý do này mà dù không còn trẻ thì cô vẫn là một ngôi sao được nhiều thương hiệu tại Singapore "chọn mặt gửi vàng".

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Gia đình hạnh phúc của Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận - Ảnh: Internet

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận bắt đầu hẹn hò năm 2000 và kết hôn năm 2009, con trai của hai người là Zed năm nay được 8 tuổi. Sau khi kết hôn và sinh con, nữ diễn viên họ Phạm dành nhiều thời gian cho gia đình và chăm sóc cậu con trai duy nhất.

‘Tiểu Long Nữ’ Phạm Văn Phương khoe vóc dáng nuột nà ở tuổi 50

‘Tiểu Long Nữ’ Phạm Văn Phương khoe vóc dáng nuột nà ở tuổi 50

Ở tuổi 50, mỹ nhân nổi tiếng Singapore Phạm Văn Phương vẫn giữ được vóc dáng nuột nà và thân hình quyến rũ.

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