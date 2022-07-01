Doanh thu khổng lồ “tiên nữ đồng quê” Lý Tử Thất mang về cho Vô Niệm Hàng Châu

Sao quốc tế 01/07/2022 15:01

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin về phiên tòa giữa Lý Tử Thất và công ty quản lý cũ chuẩn bị diễn ra vào ngày 4/7.

Lý Tử Thất sinh năm 1990 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Những năm gần đây, cái tên Lý Tử Thất được netizen tại nhiều quốc gia biết đến, cô được ví von là “tiên nữ đồng quê” với những video triệu view trên YouTube. Tháng 2/2021, kênh YouTube của Lý Tử Thất được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận là kênh YouTube Trung Quốc được đăng ký nhiều nhất. Thành công này giúp Lý Tử Thất trở thành một trong những triệu phú tự thân nổi tiếng nhất Trung Quốc.

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 Những video triệu view của Lý Tử Thất đã giúp kênh YouTube của cô được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới vinh danh

Năm 2016, Lý Tử Thất và Lưu Đồng Minh – người sở hữu công ty Vô Niệm Hàng Châu bắt đầu hợp tác. Lý Tử Thất chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung còn Vô Niệm Hàng Châu sẽ cung cấp các dịch vụ quảng cáo, phát triển thương hiệu. Năm 2017, hai bên cùng nhau thành lập công ty Tử Thất Tứ Xuyên. Vô Niệm Hàng Châu sở hữu 51% cổ phần còn Lý Tử Thất sở hữu 49% cổ phần của công ty này.

Sự hợp tác này đã tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho Vô Niệm Hàng Châu và Lý Tử Thất, cũng từ đây mâu thuẫn giữa Lý Tử Thất và công ty quản lý nảy sinh. Khi lợi nhuận từ thương hiệu Lý Tử Thất mang về quá lớn, mâu thuẫn về quyền lợi kinh tế giữa hai bên đã xảy ra. Lý Tử Thất muốn nhận về lợi ích kinh tế tương xứng với những gì mình mang lại cho công ty sau 5 năm gắn bó nhưng không được Vô Niệm Hàng Châu chấp thuận. Thậm chí Lý Tử Thất muốn rời đi vì cho rằng mình bị bóc lột sức lao động và bị lợi dụng danh tiếng nhưng không được công ty quản lý đồng ý. Sau quá trình hòa giải bất thành, tháng 10/2021 Lý Tử Thất chính thức khởi kiện Vô Niệm Hàng Châu.

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 Sau khi xảy ra tranh chấp với công ty quản lý cũ, Lý Tử Thất đã ngừng cập nhật video mới lên kênh YouTube của mình

Trước khi xảy ra tranh chấp với công ty Vô Niệm Hàng Châu, doanh thu mà thương hiệu Lý Tử Thất mang về rất lớn. Theo Sohu, mỗi năm Lý Tử Thất thu về khoảng 5 triệu USD (khoảng 115 tỷ đồng) nhờ các video ẩm thực. Riêng doanh thu từ món bún ốc ăn liền của Lý Tử Thất cũng mang về 517 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,8 ngàn tỷ đồng). Nhờ danh tiếng và những video ăn khách, năm 2020 thương hiệu Lý Tử Thất đã mang về cho công ty lợi nhuận 1,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5,7 ngàn tỷ đồng).

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 Hiện tại, netizen xứ Trung đặc biệt quan tâm đến phiên tòa sắp diễn ra giữa Lý Tử Thất và Vô Niệm Hàng Châu

Theo Sina, phiên tòa xét xử tranh chấp giữa Lý Tử Thất và Vô Niệm Hàng Châu sẽ diễn ra vào ngày 4/7 tới đây. Sự kiện này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

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Từ khóa:   Vô Niệm Hàng Châu Lý Tử Thất và Vô Niệm Hàng Châu kỷ lục Guinness video triệu view Tiên nữ đồng quê

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