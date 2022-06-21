Loạt mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu mái "tóc gió thôi bay" cần phải xài "chiêu" để ăn gian tóc

Quan Hiểu Đồng ra mắt với tư cách là một ngôi sao nhí, góp mặt trong nhiều tác phẩm. Cô thường làm việc với nhiều đạo diễn và diễn viên gạo cội trong làng giải trí Hoa ngữ. Và sau khi lớn lên, Quan Hiểu Đồng không chỉ ngày càng xinh đẹp mà cô còn sở hữu một hình thể xuất sắc cùng với đôi chân dài miên man khiến người khác phải ghen tị. Tuy nhiên, không phải lúc nào phong cách của Quan Hiểu Đồng cũng làm nổi bật được lợi thế hình thể của mình, vì vậy stylist của cô cũng nhiều lần bị fan của cô nàng phàn nàn và yêu cầu thay đổi phong cách để hình ảnh của cô được linh động hơn.

Trong quá trình Quan Hiểu Đồng chuẩn bị để tham dự bữa tiệc sắp diễn ra, các nhà tạo mẫu tóc đã liên tục gắn thêm những chùm tóc giả cho cô. Đầu tiên, họ chải tóc giả thật mượt, sau đó cẩn thận đội lên cho Quan Hiểu Đồng và cố định chúng thật chặt để hạn chế sự cố xảy ra trong quá trình cô tham gia bữa tiệc.

Trong một vlog gần đây của Quan Hiểu Đồng, cô đã mọi người xem để hiểu rõ hơn về quá trình làm người mẫu của mình, từng bước từng bước đều rất tinh tế. Tuy nhiên, một số cư dân mạng đã tinh ý phát hiện ra Quan Hiểu Đồng đã sử dụng tóc giả trong quá trình trang điểm và làm tóc để mái tóc được bồng bềnh và dày hơn so với mái tóc thật.

Phải nói rằng số lượng tóc thật sự có thể quyết định được ngoại hình, bởi sau khi đội tóc giả, ngoại hình của Quan Hiểu Đồng đã thực sự cải thiện hơn rất nhiều.

Về vấn đề này, Quan Hiểu Đồng cũng thể hiện rất tự nhiên, không hề che đậy

2. Tưởng Mộng Tiệp

Có vẻ như vấn đề tóc rụng đã thực sự trở thành một vấn nạn nhức nhối của giới trẻ đương thời. Đa số mọi người, ai cũng sẽ cảm thấy khó khăn và lo lắng mỗi khi nhìn thấy tóc rụng.

Nhiều người nổi tiếng đã đến gặp bác sĩ vì vấn đề oái ăm này, nữ diễn viên Tưởng Mộng Tiệp cũng là một trong số đó. Cô đã có dịp được đến gặp bác sĩ khi tham gia một chương trình truyền hình. Trong chương trình, cô đã tháo tóc giả của mình ra trước mặt bác sĩ và sau đó lượng tóc của cô đã giảm đi một nửa ngay lập tức.

Tưởng Mộng Tiệp tiết lộ rằng cô có cơ địa dị ứng. Vì vậy cô rất hạn chế nhuộm tóc, uốn tóc và cấy tóc cũng không phải là phương pháp khả thi, cô chỉ có thể dựa vào các phương pháp bên ngoài như đội tóc giả để cải thiện tình trạng này.

3. Cúc Tịnh Y

Cúc Tịnh Y được xem là một trong những người sẽ được nêu tên khi nói về vấn đề này khi cô từng sở hữu những đường chân tóc khá cao. Thế nhưng hiện taij mái tóc của cô đã được cải thiện hơn rất nhiều.

Trước đó, giới truyền thông cũng chụp được hình ảnh Cúc Tịnh Y bị gió hất tung tóc, phần chân tóc gần trán hiện lên rất nhiều

Mặt khác, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ ghen tị với mái tóc của Phạm Băng Băng, người đã thực sự nổi tiếng với vai diên Kim Tỏa trong bộ phim kinh điển "Hoàn Châu Cách Cách". Không chỉ sở hữu nhan sắc sang chảnh, kiêu kỳ cùng nước da trắng không tỳ vết, Phạm Băng Băng còn là người đẹp sở hữu suối tóc đẹp nhất Hoa ngữ. Cô chưa bao giờ nhuộm tóc, lúc nào cũng giữ mái tóc đen tuyền nguyên sơ nhất, khi thì để thẳng, khi lại uốn lọn bồng bềnh mà kiểu tóc nào cũng tôn trọn nhan sắc lộng lẫy của mỹ nhân họ Phạm.

Mái tóc suôn dài là một trong những điểm nổi bật của Phạm Băng Băng

Nếu muốn nói rằng người có nhiều tóc nhất trong số các sao nam thì người đầu tiên mà mọi người nghĩ đến sẽ là Lộc Hàm. Do tính chất công việc nên anh thường phải tẩy và nhuộm tóc rất thường xuyên thế nhưng tóc của Lộc Hàm vẫn luôn rất mềm mượt và chắc khỏe. Mới đây, khi tham gia góp mặt trong một bữa tiệc, Lộc Hàm nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người với mái tóc màu bạch kim nổi bật cùng với làn da trắng, chỉ nhìn ảnh thôi cũng thấy rất thanh tú, chẳng khác gì nhân vật bước ra từ phim hoạt hình.

Sau khi đọc bài viết này, có thể thấy rằng số lượng tóc thực sự rất quan trọng, nó có thể sẽ là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định vẻ ngoài của chúng ta. Vì vậy, những người trẻ cần hạn chế sử dụng điện thoại di động và tập thói quen đi ngủ sớm, nếu không bạn có thể sẽ gặp phiền toái với tình trạng tóc của mình đấy.