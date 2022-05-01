Lý Tử Thất lao đao vì tin đồn thương hiệu 'bay màu', phải đổi tên để kiếm sống

Sao quốc tế 01/05/2022 15:00

Lý Tử Thất lên tiếng trước tin đồn thương hiệu 'bay màu' phải đổi tên để kiếm sống.

Theo 163, ngày 30/4, Lý Tử Thất đăng ảnh chụp thông cáo do luật sư riêng soạn thảo. Dưới phần bình luận, cô đăng tấm ảnh không thấy mặt và chú thích: "Tôi không chỉ không đổi tên mà còn được pháp luật bảo vệ. Mọi người đều thấy những tin đồn hoặc tài khoản giả mạo tôi. Nhớ đừng để bị lừa, hãy nhấn nút báo cáo".

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Lý Tử Thất nổi tiếng với các video ẩm thực đồng quê - Ảnh minh họa: Internet

 

Đây là động thái mới nhất của Lý Tử Thất sau gần một năm vắng bóng. Vì đã lâu không xuất hiện trên mạng xã hội, cô gái 32 tuổi bị đồn thổi tiêu cực.

Luật sư của Lý Tử Thất cho biết có hơn 300 tài khoản tung tin nhà sáng tạo nội dung này mất thương hiệu nên bị "bay màu" khỏi các nền tảng, cô phải đổi tên để kiếm sống.

"Tin đồn này gây ảnh hưởng thương hiệu cũng như các quyền cá nhân của Lý Tử Thất, khiến cô gặp không ít khó khăn", đại diện của cô phát biểu.

Một ngày trước, The Paper đưa tin sau 280 ngày ngừng hoạt động, Lý Tử Thất đánh mất vị trí độc tôn trên thị trường sáng tạo nội dung về cuộc sống nông thôn bình dị, tôn vinh sản vật đồng quê ở Trung Quốc. Cô đã bị 100 blogger cũng tập trung khai thác lối sống mộc mạc khác vượt mặt.

Lý Tử Thất lao đao vì tin đồn thương hiệu 'bay màu', phải đổi tên để kiếm sống - Ảnh 2
Nhiều vlogger ẩm thực soán ngôi Lý Tử Thất - Ảnh minh họa: Internet

 

Trong cuộc bình chọn blogger du lịch và ẩm thực nổi bật trên Internet gần đây, Lý Tử Thất vắng mặt. Tài khoản thay thế cô là Bành Truyền Minh, Bạn học Trương, Sư nông điểu ca, Khang tử nông nhân. Họ hiện được xem là "Tứ đại kim cang" (4 gương mặt dẫn đầu về lượt xem) trong lĩnh vực video cuộc sống làng quê.

Nguyên nhân khiến Lý Tử Thất ở ẩn là vì vướng vụ kiện tranh giành thương hiệu với công ty quản lý Vô Niệm Hàng Châu và CEO Lưu Đồng Minh - người phát hiện ra cô. Đầu tháng 7/2021, Lý Tử Thất và công ty Vô Niệm Hàng Châu xảy ra mâu thuẫn. Ngôi sao 9X cho rằng, cô thất thoát kinh tế nặng nề và bị biến thành công cụ kiếm tiền dù mang lại khoản lợi nhuận không nhỏ cho Vô Niệm Hàng Châu suốt 5 năm qua.

Lý Tử Thất lao đao vì tin đồn thương hiệu 'bay màu', phải đổi tên để kiếm sống - Ảnh 3
Lý Tử Thất ở ẩn vì vướng kiện tụng - Ảnh minh họa: Internet

Lý Tử Thất sinh năm 1990, tên khai sinh Lý Giai Giai. Cô nổi tiếng khi đăng tải các video thực phẩm và thủ công mỹ nghệ ở quê nhà Bình Vũ, Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Trước khi ở ẩn, tài khoản của cô có gần 28 triệu người theo dõi trên trang Weibo (Trung Quốc) và hơn 16 triệu người đăng ký theo dõi trên trang YouTube. Theo thống kê, ở tuổi 31, hot girl mạng xã hội thu nhập trung bình hàng năm khoảng từ 7-8 triệu USD.

 

 

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