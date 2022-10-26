Thanh xuân vườn trường xứng danh 'con ghẻ' của dàn mỹ nhân 85, lý do vì đâu?

Nhắc đến dàn sao nữ 85 của showbiz Hoa ngữ, mọi người thường nghĩ ngay đến dàn mỹ nhân xinh đẹp như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh , Lưu Thi Thi , Đường Yên ,... Có thể nói, hầu như các người đẹp thuộc lứa này ai cũng đều rất thành công trong sự nghiệp của mình, hầu như đều có tác phẩm "làm mưa làm gió" trên màn ảnh, tạo nên dấu ấn tên tuổi.

Theo đó, một số blogger cho rằng, vào thời điểm các chị đẹp 85 bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình, các dòng phim cổ trang, chuyển thể kiếm hiệp, xã hội được thịnh hành, chiếm ưu thế hơn. Đơn cử có thể kể đến Lưu Diệc Phi có Thiên long bát bộ, Thần Điêu Đại Hiệp, Lưu Thi Thi có Bộ Bộ Kinh Tâm, Đường Yên cũng góp mặt vào Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3,...

Thế nhưng, mới đây trên một diễn đàn phim Hoa ngữ, không ít các netizen thắc mắc một vấn đề, đó là dàn sao nữ 85 rất nổi tiếng lại còn xinh đẹp, là "gương mặt vàng" trong các phim với đủ mọi thể loại từ cổ trang, ngôn tình đến hành động, thế nhưng, thanh xuân vườn trường tìm "đỏ mắt" mới thấy trong list phim của các nàng? Vậy lý do vì đâu mà thể loại phim này lại bất đắc dĩ trở thành "con ghẻ" như thế?

Mãi đến sau này, khi dòng phim thanh xuân vườn trường bắt đầu được chú ý và phổ biến thì các tiểu hoa đán cũng vừa qua lứa, các thế hệ đàn em, những gương mặt trẻ cũng đang dần lộ diện thay thế. Năm 2011, bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đã mở đường cho thể loại thanh xuân vườn trường tuy cũng có một số thành tích nhất định nhưng vẫn chưa tạo được được cơn sốt cho dòng phim này.

Phải đến Điều tuyệt vời nhất của chúng ta do Lưu Hạo Nhiên và Đàm Tùng Vận đóng chính lên sóng vào 2016 thì thể phim này mới thực sự bùng nổ, tạo được tiếng vang lớn. Từ đó, hàng loạt bộ phim với chủ đề thanh xuân được sản xuất phục vụ khán giả, tạo nên sự "bùng nổ" trên màn ảnh nhỏ.

Quay trở lại với dàn tiểu hoa đán 85, dù không thực sự tạo tiếng vang lớn ở thể loại thanh xuân vườn trường nhưng mỗi khi có cơ hội được diện trang phục học sinh đều khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" vì visual cực phẩm của mình. Trong đó, phải nói đến Triệu Lệ Dĩnh, tuy chưa có một bộ phim thanh xuân vườn trường chính thức nhưng Triệu Lệ Dĩnh cũng "thỏa lòng" fan hâm mộ khi hóa thành cô học sinh trung học trong một MV ca nhạc. Với "nhan sắc không tuổi", vẻ đẹp nhẹ nhàng, cư dân mạng không khỏi cảm thán vì "bà mẹ một con" Triệu Lệ Dĩnh trẻ trung bất ngờ trong bộ đồng phục học sinh.

Cũng giống như Triệu Lệ Dĩnh, trong bộ phim Bên Nhau Trọn Đời, Đường Yên xuất hiện ngắn ngủi trong một phân cảnh nhỏ thời sinh viên cũng khiến khán giả cảm thấy rất đáng yêu, chỉ tiếc đó chỉ là một cảnh quay ngắn trong phim.

Bên cạnh đó, một số netizen cũng phản bác vì một vài chị đẹp khác cũng đã từng tham gia phim thanh xuân vườn trường nhưng bởi vi số lượng ít nên không để lại nhiều ấn tượng cho mọi người, có thể kể đến Hóa ra anh vẫn ở đây với sự góp mặt của Lưu Diệc Phi. Trong bộ phim này, tạo hình nữ sinh tuổi 17 của "thần tiên tỷ tỷ" khiến nhiều người xuyến xao vì quá đẹp, thậm chí, nhiều người nhận xét Lưu Diệc Phi trẻ hơn hẳn so với dàn diễn viên 9X trong phim.

Năm 2016, Lưu Thi Thi đã từng "nên duyên" với Hứa Khải trong Thanh Xuân Năm Ấy Chúng Ta Từng Gặp Gỡ cũng để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Có thể thấy, dù tham gia khá ít vào các bộ phim thanh xuân vườn trường nhưng mỗi lần góp mặt vào các dự á đòi hỏi phải "cưa sừng làm nghé" thì các chị đẹp 85 vẫn vào vai "ngọt xớt", thậm chí ngoại hình còn trẻ trung bất ngờ khiến khán giả vô cùng thích thú.