Phạm Văn Phương tiết lộ lý do luôn 'trân trọng từng phút giây' bên chồng

Sao quốc tế 17/10/2022 19:12

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận luôn được nhắc đến như một trong những chuyện tình đẹp và bền bỉ nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Mới đây, Phạm Văn Phương đã tham gia vào một chương trình truyền hình có đề tài hôn nhân gia đình. Tại đây, nữ minh tinh này đã có dịp giao lưu với các khán giả và cùng nhau trò chuyện về định nghĩa của hạnh phúc hôn nhân.

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Phạm Văn Phương mới đây đã tham gia vào một chương trình truyền hình có đề tài hôn nhân gia đình

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Nhân cơ hội xuất hiện trên chương trình, Phạm Văn Phương đã trổ tài làm bánh sau một thời gian học và tập luyện. Nữ diễn viên cho biết, khi cô còn bé thì thường hay đến nhà ông bà ngoại chơi, mỗi sáng thức dậy cô đều hào hứng với mùi cà phê thơm lừng và những chiếc bánh nướng ngon miệng vì vậy cô rất thích làm bánh.

Phạm Văn Phương nói thêm, hương vị cà phê và bánh nướng khi ấy chính là hương vị của sự hạnh phúc, đối với cô. Vì vậy, nữ diễn viên mong rằng việc thường xuyên làm bánh cho con trai có thể khiến cậu bé có được những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu như cô đã từng.

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Nói về cuộc sống hôn nhân hiện tại, Phạm Văn Phương cho biết cô cảm thấy rất hài lòng và luôn học cách cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Vì lý do công việc, cô và ông xã Lý Minh Thuận thường xuyên xa cách, vì vậy mà cặp đôi luôn trân trọng những giây phút bên nhau.

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Nói về bí quyết "giữ lửa" và duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc, Phạm Văn Phương từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn trước đây: "Dù cả hai đã làm bạn và kết hôn, Lý Minh Thuận vẫn luôn quan tâm và dành cho tôi những cử chỉ ngọt ngào như thời mới yêu.

Chính vì vậy, mỗi ngày tôi luôn được sống trong tình yêu của anh ấy. Hơn nữa, chúng tôi không chỉ xem nhau là vợ chồng mà còn xem nhau là đôi bạn thân để thấu hiểu và chia sẻ nhiều điều khó khăn phải đối mặt trong cuộc sống".

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Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận bắt đầu hẹn hò năm 2000 và kết hôn năm 2009, con trai của hai người là Zed năm nay được 8 tuổi. Sau khi kết hôn và sinh con, nữ diễn viên họ Phạm dành nhiều thời gian cho gia đình và chăm sóc cậu con trai duy nhất.

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