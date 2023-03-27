Ngu Thư Hân tung loạt ảnh quyến rũ, nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này

Sao quốc tế 27/03/2023 17:36

Mới đây nhất, phòng làm việc của Ngu Thư Hân đã tung ra loạt ảnh tạo hình thứ 3 của nữ diễn viên trong siêu sự kiện Đêm hội Weibo 2023.

Mới đây, Ngu Thư Hân gây chú ý khi nữ diễn viên tung ra loạt ảnh tạo hình thứ 3 của nữ diễn viên trong siêu sự kiện Đêm hội Weibo diễn ra vào ngày 25/3 vừa qua.

Ngay sau đó, loạt ảnh này đã gây bão mạng xã hội, nhận được sự bàn tán sôi nổi. Trong loạt ảnh này, mỹ nhân sinh năm 1995 khoe trọn vẹn được vóc dáng gợi cảm đáng mơ ước. Từ tấm lưng trần nuột nà, vòng 1 căng đầy gợi cảm, cho đến vóc dáng đồng hồ cát của Ngu Thư Hân đều đẹp đáng ngưỡng mộ. Gương mặt xinh đẹp lộng lẫy, thần thái sang chảnh của nữ diễn viên càng khiến cô đẹp tựa nữ thần.

Ngu Thư Hân tung loạt ảnh quyến rũ, nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 1Ngu Thư Hân tung loạt ảnh quyến rũ, nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 2Ngu Thư Hân tung loạt ảnh quyến rũ, nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 3Ngu Thư Hân tung loạt ảnh quyến rũ, nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 4

Ngu Thư Hân khiến người hâm mộ ngưỡng mộ và dành nhiều lời khen "có cánh" với loạt ảnh khoe vóc dáng quá đỗi gợi cảm. Vòng 1 căng đầy quyến rũ của nữ diễn viên chiếm trọn spotlight trong bức ảnh này

 

Tuy nhiên đã có nhiều ý kiến cho rằng loạt ảnh này được photoshop, chỉnh sửa quá đà. Nhiều người còn cho rằng sắc vóc thật của Ngu Thư Hân được phô diễn trọn vẹn trong loạt ảnh thảm đỏ không qua chỉnh sửa. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt tròn đáng yêu, không hề V-line sắc sảo như trong ảnh phòng làm việc tung ra. Vòng 1 và đôi chân của Ngu Thư Hân trên thảm đỏ cũng không hề gợi cảm "xịt máu mũi".

Ngu Thư Hân tung loạt ảnh quyến rũ, nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 5Ngu Thư Hân tung loạt ảnh quyến rũ, nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 6

Ngu Thư Hân là tiểu hoa đán bật lên vào năm 2022 sau thành công của bộ phim cổ trang Thương lan quyết. Sau đó, Ngu Thư Hân liên tiếp đảm nhận vai nữ chính trong các dự án cổ trang lớn như Tiên kiếm kỳ hiệp 6, Vân Chi Vũ. Nữ diễn viên sinh năm 1995 có lợi thế khi sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu từ việc tham gia cuộc thi tuyển chọn thần tượng Thanh xuân có bạn 2.

Sau thành công của Thương lan quyết, Ngu Thư Hân tiếp tục gây ấn tượng với Khu rừng nhỏ của hai người. Chính điều đó đã khiến dự án nữ diễn viên hợp tác với Hứa Khải càng được công chúng quan tâm hơn.

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Sau thành công của "Thương lan quyết", Ngu Thư Hân nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Từ một diễn viên ít tiếng tăm, tên tuổi của cô bắt đầu phủ sóng mạnh mẽ.

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