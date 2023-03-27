Lý do Ngu Thư Hân 'chiếm ưu thế' trước Triệu Lộ Tư khi trở lại với Vân Chi Vũ

Sao quốc tế 27/03/2023 07:30

Sau thành công của "Thương lan quyết", Ngu Thư Hân nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Từ một diễn viên ít tiếng tăm, tên tuổi của cô bắt đầu phủ sóng mạnh mẽ.

Từ một diễn viên ít tiếng tăm, tên tuổi của Ngu Thư Hân bắt đầu phủ sóng mạnh mẽ sau thành công vang dội của "Thương Lan Quyết".

Mới đây, bộ phim "Vân Chi Vũ" do Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đóng chính mới đây bất ngờ tung một loạt poster các diễn viên. Cụ thể, đoàn làm phim giới thiệu hình các nhân vật đậm chất cổ trang phong trần. Trong đó, dàn diễn viên gồm: Ngu Thư Hân, Trương Lăng Hách cùng các diễn xuất đặc biệt đang gây ấn tượng mạnh bởi tạo hình thu hút và được khán giả đánh giá cao.

Lý do Ngu Thư Hân 'chiếm ưu thế' trước Triệu Lộ Tư khi trở lại với Vân Chi Vũ - Ảnh 1

Từ thành công của phim cổ trang "Thương Lan Quyết", Ngu Thư Hân tiếp tục tận dụng điều đó khi lựa chọn "Vân Chi Vũ" để trở lại. Vân Chi Vũ kể về hành trình trưởng thành của một công tử phản nghịch và một gián điệp khao khát tự do. Chỉ trong một đêm hắn mất đi người thân của mình, sau đó trở thành chưởng môn nhân của gia tộc, nhưng lại phát hiện ra nguy cơ tứ phía. Nhân vật của Ngu Thư Hân bị phái đến mai phục bên cạnh hắn, nhưng lại lưỡng lự giữa sự tự do và tình yêu...

 

Xét về điểm cộng, Ngu Thư Hân có nhiều lợi thế khi ngoại hình phù hợp đóng cổ trang. Nội dung phim cũng dễ thể hiện, không quá yêu cầu khắt khe. Hơn nữa, nét diễn của Ngu Thư Hân phù hợp với vai diễn mới này.

Lý do Ngu Thư Hân 'chiếm ưu thế' trước Triệu Lộ Tư khi trở lại với Vân Chi Vũ - Ảnh 2

Song song Ngu Thư Hân, đối thủ của cô là Triệu Lộ Tư cũng đang trở lại với "Thần ẩn" (Thiên cổ quyết trần 2). Theo đó, "Thiên cổ quyết trần" phần 2 (hay gọi là Thần ẩn) được đánh giá là dự án cấp S+ (tức phim được đầu tư kinh phí khủng) của Tencent. Theo đó, Triệu Lộ Tư sẽ vào vai nữ chính A Âm/Phượng Ẩn, Vương An Vũ sẽ vào vai nam chính Cổ Tấn/Nguyên Khải. 

Với đội hình ê-kíp sản xuất và dàn diễn viên hùng hậu, "Thần ẩn" được khán giả trông đợi là dự án phim giúp Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tạo nên bước ngoặt mới trên con đường sự nghiệp của mình.

Xét về lợi thế, Triệu Lộ Tư có gương mặt xinh đẹp nên không khó để cô nhập vai thần tiên. Hơn nữa, thời gian gần đây diễn xuất của cô được đánh giá có tiến bộ, nhất là sau "Tinh hán xán lạn" đóng cùng Ngô Lỗi. Vậy nên, khán giả có quyền kỳ vọng. Tuy nhiên, thời gian qua, khán giả có phần bất mãn với Triệu Lộ Tư về cách hành xử chưa chuẩn mực của cô. Chính vì thế, so về lợi thế, Ngu Thư Hân đang được lòng công chúng hơn.

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