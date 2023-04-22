Cúc Tịnh Y tiếp tục gặp vận đen, fan lo sợ sự tụt dốc không phanh khiến thần tượng khó lòng vực dậy

Sao quốc tế 22/04/2023 17:12

Hoa Nhung của Cúc Tịnh Y là bộ phim khiến rất nhiều khán giả cảm thấy nhiều nỗi lo.

Mới đây, Hoa Nhung đã chính thức cán mốc 1 triệu lượt đặt xem trước và nhiều nguồn tin nói bộ phim này cũng sắp lên sóng. Hiện tại, Hoa Nhung nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía khán giả và cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên một cơn sốt trên màn ảnh. Tuy nhiên, bộ phim hợp tác giữa Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi một vài người cho rằng đây nhiều khả năng là dự án then chốt cho sự nghiệp của mỹ nhân 4000 năm khi trong thời gian vừa qua cô đang nhận khá nhiều lời chỉ trích và tỏ ra thua kém với các đồng nghiệp. 

Cúc Tịnh Y tiếp tục gặp vận đen, fan lo sợ sự tụt dốc không phanh khiến thần tượng khó lòng vực dậy - Ảnh 1
Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Trần - Ảnh: Internet

Hoa Nhung chuyển thể từ bộ truyện Ngộ Trường Sinh của tác giả Lâm Gia Thành, kể về câu chuyện tình 3 kiếp của Ngụy Chi (Cúc Tịnh Y) và Viêm Việt (Quách Tuấn Thần). Ngụy Chi vốn là phượng hoàng đầu tiên của thiên địa nhưng bị phong ấn, người yêu chối bỏ hôn ước, người nhà tính kế, số phận cô thật sự rất trớ trêu. Chuyển thế xuống nhân gian, Ngụy Chi đã gặp được Viêm Việt, con trai của thiên đế đang phong ấn ký ức để lịch kiếp. Câu chuyện tình giữa họ cũng vì thế mà bắt đầu.

Dù nhan sắc được đánh giá rất cao, tuy nhiên có một điều khiến cho nhiều netizen lo lắng chính là khả năng diễn xuất của nữ diễn viên khi đây đây luôn là điểm yếu của cô nàng. Cũng chính vì vậy theo nhiều người bộ phim Hoa Nhung dường như sẽ là cơ hội cuối cùng để Cúc Tịnh Y chứng tỏ thực lực của bản thân. 

Cúc Tịnh Y tiếp tục gặp vận đen, fan lo sợ sự tụt dốc không phanh khiến thần tượng khó lòng vực dậy - Ảnh 2Cúc Tịnh Y tiếp tục gặp vận đen, fan lo sợ sự tụt dốc không phanh khiến thần tượng khó lòng vực dậy - Ảnh 3

Một điều nữa ở Cúc Tịnh Y chính là khả năng tạo chemistry với bạn diễn của cô ấy rất kém. Xem phim của nữ diễn viên 9x này, khán giả có cảm giác cô ấy và nam chính chẳng liên quan gì đến nhau, mỗi người tự diễn, không có sự tương tác chứ đừng nói đến chemistry. Dẫu vậy theo một số hình ảnh tại hậu trường, cả Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Trần đang mang lại những sự hy vọng đáng kể. 

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