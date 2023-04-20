Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/4/2023: Đàm Tùng Vận không giỏi trong việc kiểm soát chế độ ăn uống, Cúc Tịnh Y rất cố chấp với việc trang điểm?

Sao quốc tế 20/04/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đường Yên rất có thiện cảm với Trương Tân Thành. Tác phẩm mới của cô ấy đang đợi Trương Tân Thành nên kéo dài thời gian khai máy.

2. Công ty giải trí Hoan Thụy đang dồn hết tài nguyên cho Thành Nghị.

3. Nhân vật chính của Lưu Học Nghĩa vẫn không có nhiều khởi sắc, xếp hạng không cao, mới có thể nói về tài nguyên nam chính, còn lại chất lượng tốt hơn một chút, anh chỉ có thể vào tổ diễn vai phụ, phân phối này còn không nhất định có thể tranh thủ được, thỉnh thoảng còn bị nhà đầu tư nâng đỡ.

4. Tần Lam đặc biệt để ý đến chế độ ăn uống và giấc ngủ, chỉ sợ bị ống kính chụp được ảnh sưng khiến người ta giễu cợt, nhất là trong tình huống trên người mang theo rất nhiều đại diện vô cùng cẩn thận.

5. Đàm Tùng Vận không quá giỏi trong việc kiểm soát chế độ ăn uống. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/4/2023: Đàm Tùng Vận không giỏi trong việc kiểm soát chế độ ăn uống, Cúc Tịnh Y rất cố chấp với việc trang điểm? - Ảnh 1

6. Trương Kế Khoa không có con riêng.

7. Trịnh Nghiệp Thành anh không thuộc trường diễn xuất được công nhận trong ngành, cho nên hiện tại tài nguyên vẫn tương đối bình thường, nhưng anh vẫn coi trọng sự nghiệp.

8. Hiện tại, phương diện tuyên truyền của Dương Mịch là do công ty bên ngoài phụ trách.

9. Drama Phàm Nhân Tu Tiên Truyện tạm định vai chính Dương Dương và Dương Siêu Việt thủ vai chính.

10. Cúc Tịnh Y rất cố chấp với việc trang điểm, thời gian trang điểm chiếm khá nhiều.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/4/2023: Đàm Tùng Vận không giỏi trong việc kiểm soát chế độ ăn uống, Cúc Tịnh Y rất cố chấp với việc trang điểm? - Ảnh 2

11. Hiện tại, Lý Hiện không theo đuổi con đường lưu lượng nữa. Anh ấy định chuyển hình để phát triển lâu dài.

12. Hà Siêu Liên rất yêu Đậu Kiêu, lén mua cho anh nhiều món đồ xa xỉ đặc biệt đắt tiền, đều là tùy chỉnh độc quyền, hôn lễ của hai người cũng là nhà gái bên này đưa ra chủ ý tương đối nhiều.

13. Hình Phi bây giờ không chọn kịch, có kịch bản đưa tới cơ bản đều sẽ diễn, dù sao hiện tại tài nguyên cũng không quá cảnh quan, quay nhiều cũng rất tốt.

14. Tác phẩm mới của Vu Chính sẽ do Ngô Cẩn Ngôn, Trương Vân Long và Ngô Tuyên Nghi đóng vai chính.

15. Hiện Tại, Triệu Lệ Dĩnh là đối tượng được công ty thực lực và đại đạo diễn chọn hợp tác cùng. Cô ấy chỉ hợp tác với người có thể giúp cô ấy tăng năng lực nghiệp vụ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/4/2023: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi 'cạch mặt' nhau vì vai diễn, Triệu Lệ Dĩnh được đạo diễn lớn săn đón?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Đàm Tùng Vận sao hoa ngữ sao châu á Dương Mịch

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