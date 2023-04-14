Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/4/2023: Dương Tử độc thân trong nhiều năm, Triệu Lộ Tư chơi thân với Lưu Vũ Ninh và Trịnh Nghiệp Thành?

Sao quốc tế 14/04/2023 11:55

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Từ Mộng Khiết muốn bỏ hình tượng ngọt ngào, muốn theo hình tượng "ngự tỷ".

2. La Vân Hi có nhan sắc, có diễn xuất, phim nát nhưng người không nát, có thể tiếp nối Chung Hán Lương không có vấn đề gì. Nhưng hình thể chính là trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của anh ấy.

3. Show diễn của thời trang cao cấp Chanel tại Los Angeles mời Châu Tấn và Vương Nhất Bác.

4. Luôn có kịch bản muốn mời 2 vợ chồng Trương Nhược Quân cùng đóng, nhưng Trương Nhược Quân không nhận.

5. Triệu Lộ Tư hiện đang có hai người bạn nam tốt nhất trong giới, một là Lưu Vũ Ninh, một người Trịnh Nghiệp Thành.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/4/2023: Dương Tử độc thân trong nhiều năm, Triệu Lộ Tư chơi thân với Lưu Vũ Ninh và Trịnh Nghiệp Thành? - Ảnh 1

6. Gu người yêu của Tống Tổ Nhi là các “chú”, điển hình như Bạch Vũ. Hiện tại, Tống Tổ Nhi gây tranh cãi khi cứ "dính" lấy Bạch Vũ trong khi nam diễn viên đang có tin đồn hẹn hò.

7. Dịch Dương Thiên Tỉ không diễn "Liên minh huyền thoại", dưa cậu ấy hợp tác với Triệu Lộ Tư là giả. Nam chính của bộ này vẫn đang trong thời gian chọn lựa.

8. Lý Thấm rất thích hợp tác với lưu lượng, nhưng các nhân vật của cô ấy đóng lại không thể mang "lưu lượng", cho nên không thu hút được nhiều người hâm mộ.

9. Đôi mắt của Trần Đô Linh không to lắm, khóe mắt hơi rủ xuống, khuôn mặt và đôi mắt hình elip nên nhìn trông yếu ớt.

10. Dương Tử thực sự đã độc thân trong nhiều năm. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/4/2023: Dương Tử độc thân trong nhiều năm, Triệu Lộ Tư chơi thân với Lưu Vũ Ninh và Trịnh Nghiệp Thành? - Ảnh 2

11. "Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa" không tìm tới Thành Nghị, nó vẫn vững vàng nằm trong tay của Trần Phi Vũ.

12. Phim tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh vẫn là phim điện ảnh

13. Triệu Lộ Tư không nhận lời theo đuổi của Vương An Vũ, tuy nhiên quan hệ của hai người quả thật rất tốt. Thần Ẩn cũng sẽ tập trung vào quảng bá couple Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ.

14. Phim truyền hình "Phát Súng Đầu Tiên" do Trương Nghệ Mưu giám chế, Bách Nạp Thiên Thành và Vạn Nạp Quang Cảnh sản xuất, Trần Trụ Phi đạo diễn, diễn viên chính Hoàng Cảnh Du. Giữa tháng 9 khai máy. Quay trong 150 ngày ở Hồ Nam, Cát Lâm, Hắc Long Giang.

15. Phim truyền hình "Hoan Nghênh Đến Trấn Mạch Nhạc" do Trịnh Hiểu Long là tổng giám chế nghệ thuật, biên kịch và nhà sản xuất Lương Chấn Hoa, đạo diễn Kim Diệp, diễn viên chính Cận Đông, Diêm Ny, Trương Vũ Kỳ, Quách Đào.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/4/2023: Mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lý Băng Băng vẫn tốt, Dương Mịch hứng thú với việc làm nhà sản xuất?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Tử sao hoa ngữ sao châu á làng sao Lưu Vũ Ninh

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