Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/4/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên có khả năng 'yêu lại từ đầu' trong Kiều Tàng, Địch Lệ Nhiệt Ba được chẩn đoán là thiếu máu?

Sao quốc tế 12/04/2023 11:06

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dương Tử và Vương Tuấn Khải mặc áo da chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, hai người chỉ là bạn bè có quan hệ tương đối thân thiết.

2.  "Lãnh Chúa Tuyết Ưng" do Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát diễn chính sẽ phát sóng vào cuối tháng 4 năm nay.

3. Tài nguyên của Mao Hiểu Đồng đại bộ phận đều là do mình tranh thủ, có một số bằng hữu cũng sẽ hỗ trợ giới thiệu, nữ chủ cô cũng nhận nữ phụ cũng nhận, hợp tác tài nguyên cao thấp cũng được.

4. Châu Đông Vũ giúp Lưu Hạo Nhiên tiếp xúc với điện ảnh Hàn Quốc, anh không thể tranh giành được những bộ phim hay trong nội bộ.

5. Dương DươngVương Sở Nhiên khả năng tiếp tục tái hợp trong bộ "Kiều Tàng", nhưng người hâm mộ của cả hai hiện rất phản đối.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/4/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên có khả năng 'yêu lại từ đầu' trong Kiều Tàng, Địch Lệ Nhiệt Ba được chẩn đoán là thiếu máu? - Ảnh 1

6. Bạch Lộc vì độ nổi tiếng không "bạo", vì vậy đối với nhà sản xuất thuộc loại diễn viên có thể thu lợi nhuận. Hiện tại hiệu quả phát sóng phim mới rất tốt, đối với cô sẽ có lợi, sau này nhận kịch cũng có quyền chọn đề tài hơn.

7. Châu Thâm hiện tại rất được hoan nghênh bởi showbiz cả mảng điện ảnh và truyền hình, các loại lời mời đều có, nhưng báo giá của anh ta sẽ không quá thấp.

8. Công việc bảo mật diễn xuất hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh đều rất tốt, hiện tại sức cạnh tranh của cô trong giới cũng rất mạnh, đa số các dự án nhận về đều được xem là đầu tư lớn về nội dung và kĩ xảo.

9. Quan hệ giữa Tống Tổ Nhi và Bạch Vũ tương đối tốt, cho nên xưng hô tương đối thân mật. Đồng thời, bạn gái của Bạch Vũ - Lưu Manh Manh nhìn thấy nhưng không có ghen.

10. Địch Lệ Nhiệt Ba được chẩn đoán là thiếu máu, bởi vì công việc bận rộn cộng với việc nữ diễn viên luôn uống thuốc thường xuyên, do đó, máu lưu thông không được tốt.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/4/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên có khả năng 'yêu lại từ đầu' trong Kiều Tàng, Địch Lệ Nhiệt Ba được chẩn đoán là thiếu máu? - Ảnh 2

11. Thành Nghị hiện tại tài nguyên kinh doanh rất tốt, Hoan Thụy vẫn luôn ở sau lưng làm chỗ dựa cho anh, về sau vẫn sẽ gia hạn hợp đồng.

12. Ngô Thiến hiện tại có quan hệ đặc biệt với tổng giám đốc Hoa Sách, lúc trước bởi vì hôn nhân chậm trễ sự nghiệp không kiếm được tiền cho công ty cũng không ảnh hưởng đến địa vị của cô trong công ty, trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi công ty.

13. Dự án phim "Sóng sau" của Triệu Lộ Tư muốn tranh thủ phát sóng trong tháng này.

14. Kiều Hân và Dương Dương đã không còn liên lạc, hai người đối với nhau một chút quyến luyến cũng không có.

15. "Ngươi cũng có ngày hôm nay" ban đầu nữ chủ Ngu Thư Hân có thay đổi, hiện tại nữ chính tiếp xúc với phim là Chương Nhược Nam.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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