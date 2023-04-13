Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/4/2023: Mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lý Băng Băng vẫn tốt, Dương Mịch hứng thú với việc làm nhà sản xuất?

2. Điền Hi Vi nàng cho phép người khác chửi bới nàng, chỉ cần đừng bịa đặt là được.

1. Trương Tịnh Nghi phát triển rất tốt, đặc biệt là về tài nguyên điện ảnh, có thể nhận được không ít phim văn học, thanh xuân, ngoại hình của cô trong lĩnh vực này khá tốt.

4. Hoàng Cảnh Du, Tân Chỉ Lôi đóng chính trong dự án "Cô Chiến" đã được cấp phép phát sóng, tổng cộng 40 tập.

3. Bản thân Trần Tinh Húc cũng không quá nặng về sự nghiệp, quay phim cũng tương đối kén chọn, hiện tại phương diện tài nguyên đích xác có "trượt dốc".

5. Dương Mịch hiện tại cô vẫn rất hứng thú với việc làm nhà sản xuất, có kế hoạch trong lĩnh vực này.

6. Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng không thể tái hợp, cả hai hiện tại đều có đối tượng riêng.

7. Địch Lệ Nhiệt Ba trong khoảng thời gian này chính là bị mấy "tay săn ảnh" theo dõi, nhất định phải để cho nàng ra chút máu.

8. Phim điện ảnh "Bạch Hạc Lưỡng Sí" nhắm vào dàn diễn viên chính là Vương Cảnh Xuân, Vương Hạc Đệ.

9. Lý Lan Địch đến hạn hợp đồng với Đường Nhân sẽ không ký tiếp. Tiểu hoa duy nhất của Đường Nhân chỉ còn Hồ Băng Khanh.

10. Mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lý Băng Băng vẫn tốt, nói thế nào Lý Băng Băng đều là đại hoa, sẽ không đắc tội.

11. Mối quan hệ giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải cũng khá tốt, hai người đã sớm quen biết, sau khi biết muốn hợp tác là đối phương, đều rất vui vẻ.

12. Dự ấn phim remake từ phim Hàn "Ông Chú Của Tôi" sẽ nhắm đến dàn diễn viên chính là Triệu Hựu Đình, Trương Tử Phong. Tháng 4 khai máy tại Thanh Đảo, quay trong 110 ngày.

13. Trương Tuyết Nghênh không có bạn bè trong giới, bình thường không có việc làm liền thích ở nhà.

14. Dương Tử không muốn tham gia bữa tiệc của bạn cùng lớp, đã có không ít bạn cùng lớp lợi dụng cô để quảng bá sản phẩm của mình.

15. Đường Yên còn rất thích trạng thái hiện tại, không kiêu ngạo không nóng nảy, chậm rãi lựa chọn kịch bản nhân vật hợp ý.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.