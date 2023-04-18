Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/4/2023: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi 'cạch mặt' nhau vì vai diễn, Triệu Lệ Dĩnh được đạo diễn lớn săn đón?

Sao quốc tế 18/04/2023 14:50

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Thần tượng thời đi học của La Vân Hi là Hồ Ca, năm đó anh chính là vì muốn được cùng trường với Hồ Ca mà cố gắng thi đậu. Kết quả là sau khi anh nhập học thì Hồ Ca đã tốt nghiệp.

2. Bộ phim truyền hình "Hướng dẫn Hắc Liên Hoa" của Tencent với sự tham gia của Ngu Thư Hân, Đinh Vũ Hề.

3. Địch Lệ Nhiệt Ba bây giờ đang cố gắng đột phá, rất nôn nóng muốn chứng minh bản thân trong bộ phim mới. Địch Lệ Nhiệt Ba trong "Hoa hồng lợi kiếm" sẽ tốt hơn một chút so với "Công tố tinh anh", tạo hình cũng không có hạn chế, không gian phát huy rất lớn.

4. Giá trị thương mại của Lý Hiện được rất nhiều thương hiệu công nhận. Lý Hiện chú ý nhiều hơn trước đến hình tượng cá nhân, anh dự định niêm phong tình yêu, không yêu đương, để tránh bị người khác nắm bắt nhược điểm.

5. Rộ tin đồn vì tranh giành vai diễn trong bộ phim "Câu chuyện hoa hồng" mà Dương Mịch và Lưu Diệc Phi đã xảy ra mâu thuẫn, nên đó là lý do tại sao cả hai không "chạm mặt" trong lễ hội Weibo.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/4/2023: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi 'cạch mặt' nhau vì vai diễn, Triệu Lệ Dĩnh được đạo diễn lớn săn đón? - Ảnh 1

6. Thành Long cũng muốn hợp tác với Dịch Dương Thiên Tỷ, bởi vì sức hấp dẫn của anh bây giờ không bằng trước, kéo đầu tư cũng rất khó khăn, mà DDTT bây giờ chính là tấm biển đầu tư của giới điện ảnh.

7. Đường Yên và Thành Nghị sắp hợp tác trong bộ phim mới

8. Trương Tân Thành khi anh quay phim, mẹ anh cùng đoàn đi, ba bữa một ngày đều do mẹ làm.

9. Kim Thần và Tằng Thuấn Hy bị chụp ảnh cùng du lịch Thái Lan, hai người trông thân mật, bị nghi ngờ chuyện tình cảm bị phơi bày. Trên thực tế hai người bọn họ chính là quan hệ "chị - em", năm đó lúc chụp ảnh đã thành lập tình bạn, vẫn tiếp tục đến bây giờ. Lần này hai người cũng tình cờ gặp nhau mà thôi, cũng không phải hẹn nhau đi Thái Lan hẹn hò.

10. Triệu Lệ Dĩnh hiện là nữ diễn viên được các đạo diễn lớn có tầm muốn hợp tác. Nhưng cô ấy không để tâm tới chuyện này, hợp tác với ai không quan trọng, quan trọng là có thể nổi bật ưu điểm của bản thân và tăng thực lực.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/4/2023: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi 'cạch mặt' nhau vì vai diễn, Triệu Lệ Dĩnh được đạo diễn lớn săn đón? - Ảnh 2

11. Rất nhiều hoa 85 đang cầu nguyện Triệu Lệ Dĩnh không nên nhận được giải thưởng Bạch Ngọc Lan, nếu cô đoạt giải thưởng, trực tiếp kéo người khác, sau này tài nguyên cạnh tranh cũng không lại.

12. Nhậm Gia Luân sau khi quay xong "Võ Canh Kỷ", vẫn tham gia vào nhóm cổ trang, anh rất hứng thú với phim cổ trang.

13. Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư chính là quan hệ đồng nghiệp đơn giản.

14. Cúc Tịnh Y đang chuẩn bị vào đoàn làm phim, đã đến đoàn làm phim thử trang điểm tạo hình, hiệu quả vẫn rất được nhà sản xuất hài lòng.

15. Dương Tử và Trương Nhất Sơn họ thuộc loại bạn chơi thời thơ ấu, hiện tại quan hệ cũng rất tốt.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/4/2023: Lưu Diệc Phi từ chối đóng phim Thành Long dù có mối quan hệ tốt, Vương Hạc Đệ đóng phim điện ảnh?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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