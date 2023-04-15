Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/4/2023: La Vân Hi có bệnh sạch sẽ, Trần Nghiên Hy lo lắng Trần Hiểu sẽ có tình cảm với bạn diễn nữ?

Sao quốc tế 15/04/2023 11:51

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Sau khi ly hôn, Ngô Thiến đặt trọng tâm vào sự nghiệp, mối quan hệ giữa cô và hoa sách rất tốt, công ty vẫn rất để ý đến cô.

2. Thành Long không phải không thích Lưu Hạo Tồn, ngay từ đầu tuyên truyền phim mới không dẫn cô đến chính là đội tuyên truyền cảm thấy tin tức trước đó của cô không tốt, không muốn gây phiền toái, cho nên tạm thời xóa bỏ tuyên truyền trên mạng của cô mà thôi, sau này khi làm tuyên truyền đều mang theo.

3. Nơi làm việc của Châu Kiệt Luân ở Bắc Kinh là Lâm Y Luân thuê cho anh, toàn bộ tòa nhà đều do Lâm Y Luân thuê. 

4. Cúc Tịnh Y và Lưu Học Nghĩa tiếp theo sẽ tham gia dự án phim cổ trang "Hoa Gian Lệnh", hai người đã kí hợp đồng và giờ chỉ chờ tin tức tiến tổ.

5. Trần Nghiên Hy sẽ lo lắng Trần Hiểu cùng người khác quay phim sẽ vì diễn xuất mà sinh tình, thường xuyên đến đoàn làm phim thăm.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/4/2023: La Vân Hi có bệnh sạch sẽ, Trần Nghiên Hy lo lắng Trần Hiểu sẽ có tình cảm với bạn diễn nữ? - Ảnh 1

6. Xác suất nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Kim Kê năm nay là Dịch Dương Thiên Tỷ, trong giới "Mãn Giang Hồng" của anh được công nhận rất cao.

7. Đàn Kiện Thứ và Dương Tử tuy không gọi điện thoại riêng tư, nhưng vốn và thị trường vẫn phải tiến hành quảng bá cùng nhau, từ đó xem có thể gặt hái được lợi ích đáng kể hay không. 

8. Vương An Vũ là nam chính lý tưởng của Tiểu Hoa sau 95, dự án "Độ Hoa Niên" cũng để mắt tới nam diễn viên, nữ chính là Triệu Kim Mạch.

9. Cuộc sống riêng tư của Dương Dương vẫn rất sạch sẽ, bình thường chính là yêu đương đứng đắn. 

10. La Vân Hi có bệnh sạch sẽ, mỗi lần đánh răng đều phải đánh răng 1 tiếng đồng hồ, răng trên dưới trái phải đều đánh mấy chục lần, rêu lưỡi cũng không thể xuất hiện nửa điểm màu sắc. Nam diễn viên cũng vẫn luôn có kiểm tra sức khỏe hàng năm, ngoại trừ quá gầy cùng với bệnh dạ dày ra cũng không có vấn đề gì đặc biệt lớn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/4/2023: La Vân Hi có bệnh sạch sẽ, Trần Nghiên Hy lo lắng Trần Hiểu sẽ có tình cảm với bạn diễn nữ? - Ảnh 2

11. "Kiều Tàng" cơ bản đã định trương Vãn Ý và Vương Sở Nhiên đóng vai chính, nghỉ hè mới có thể khởi động.

12. Cung Tuấn đã mấy tháng không quay phim, nhưng lịch trình sắp xếp rất đầy đủ, không phải đang tham gia hoạt động, chính là trên đường đến tham gia sự kiện, bộ phim mới tiếp xúc với "Gió qua lưu ngân".

13. Thẩm Nguyệt và Vương Hạc Đệ chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, hai người sau khi quay xong sẽ không liên lạc, lén lút không gọi điện thoại.

14. Dương Dương nhận "Phàm nhân tu tiên truyện", khoảng tháng 6 năm nay sẽ khởi động vào tổ.

15. Lý Thấm hiện tại quay phim mặc dù không kén cấp bậc, nhưng không đóng vai nữ phụ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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