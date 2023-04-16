Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/4/2023: Chuyện ly hôn với chồng cũ ảnh hưởng đến tâm trạng của Triệu Lệ Dĩnh, khả năng thoại của Tiêu Chiến tiến bộ rất thần tốc?

Sao quốc tế 16/04/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Cư dân mạng bình chọn ba người đẹp có khí chất cổ điển: Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi và Trần Đô Linh

2. "Bắc Thượng" Âu Hào và Bạch Lộc đàm phán thành bình thường, Bạch Lộc ở vị trí thứ nhất, không thể không nói Vu Chính rất lợi hại, Âu Hào đã rất lâu không nhượng bộ trên phiên vị.

3. Dương Tử trước đây vì bị cư dân mạng chế giễu không biết giữ khoảng cách với nam nghệ sĩ, hiện tại cô cũng chú ý rất nhiều, sẽ không tương tác quá mức bên ngoài.

4. Thành Nghị và Cúc Tịnh Y sẽ hợp tác bộ tiên hiệp Minh Nguyệt Thương Mang của Youku, chuyển thể từ tiểu thuyết " Bảo Vệ Quốc Sư Đại Nhân " của tác giả Phong Hành Thủy Vân Gian. Phim sẽ khai máy vào nửa cuối năm 2023

5. Chuyện ly hôn với chồng cũ vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của Triệu Lệ Dĩnh. Trong lúc quay chương trình truyền hình gần, cô ấy rất trầm mặc.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/4/2023: Chuyện ly hôn với chồng cũ ảnh hưởng đến tâm trạng của Triệu Lệ Dĩnh, khả năng thoại của Tiêu Chiến tiến bộ rất thần tốc? - Ảnh 1

6. Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân thật sự không quan hệ yêu đương.

7. Bộ phim tiên hiệp Hoa Nhung do Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần đóng chính sắp lên sóng trên nền tảng IQIYI, dự kiến tháng 5 năm nay.

8. Tôn Di sau khi ly hôn tương đối phóng khoáng bản thân, tiêu tiền cũng rất hào phóng, nhóm của cô mỗi quý đều có cơ hội du lịch 

9. Châu Dã và Trần Phi Vũ đóng vai chính trong bộ phim "Đếm ngược nói yêu em" bị phát hiện doanh thu phòng vé đặt trước chỉ khoảng 190 nhân dân tệ, bởi vậy mọi người chế giễu fan của Trần Phi Vũ nhất định là chạy hết. Trải qua chuyện lần trước, fan của anh quả thật đã mất đi không ít, ít nhất fan của người qua đường sắp không còn.

10. Khả năng thoại của Tiêu Chiến tiến bộ rất thần tốc. Một phần là vì anh ấy mời giáo viên Bắc Ảnh dạy cho mình suốt 2 tháng. Một lý do khác là do anh ấy rất thông minh, ngộ tính cao. Nhiều người trong nghề đều nói vậy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/4/2023: Chuyện ly hôn với chồng cũ ảnh hưởng đến tâm trạng của Triệu Lệ Dĩnh, khả năng thoại của Tiêu Chiến tiến bộ rất thần tốc? - Ảnh 2

11. Chuyện Châu Kiệt Luân bị từ chối buổi hòa nhạc vì nợ tiền là tin giả, người bịa đặt này căn bản không biết quy trình tổ chức buổi hòa nhạc.

12. Mạnh Tử Nghĩa tính cách của cô đặt trên màn ảnh để làm cho một chương trình tạp kỹ có thể có hiệu quả, nhưng bên ngoài cuộc sống thì tính cách không được vui vẻ.

13. Tiêu Chiến bây giờ nói về tài nguyên đặc biệt cẩn thận, công tác bảo mật làm rất tốt, chỉ sợ tài nguyên bị cắt.

14. Đinh Vũ Hề rất quan tâm đến sự nghiệp diễn xuất, lén lút tìm giáo viên hướng dẫn luyện tập diễn xuất.

15. Trương Tịnh Nghi mới ký một bộ phim cổ trang, muốn phiên 1, nam chủ trước mắt tìm chính là Lâm Nhất.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/4/2023: La Vân Hi có bệnh sạch sẽ, Trần Nghiên Hy lo lắng Trần Hiểu sẽ có tình cảm với bạn diễn nữ?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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