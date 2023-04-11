Ở thời điểm hiện tại, Trường Nguyệt Tẫn Minh chính là bộ phim Hoa ngữ đang "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng. Trên các nền tảng MXH, phim được bàn luận xôn xao và luôn là chủ đề nóng được khán giả.

Theo đó, không ít khán giả đã đăng tải chụp màn hình lại những "hạt sạn" mà họ tìm được khi xem phim là ống nước, dây điện, dây truyền máu giả, khuyên tai, miếng dán chân tóc,.. rõ mười mươi như cố tình không chỉnh sửa đi. Thậm chí, nhiều nhân viên hậu kỳ mặc trang phục hiện đại cũng lọt vào khung hình trong nhiều cảnh quay.

Tuy nhiên, không ít khán giả tỏ ra khó hiểu khi với một bộ phim có chi phí đầu tư khủng như Trường Nguyệt Tẫn Minh, khâu biên tập, dựng phim lại không hề chỉnh chu, thậm chí là còn sót quá nhiều lỗi có thể dễ dàng nhìn thấy.

Bên cạnh đó, phần tạo hình của La Vân Hi và Bạch Lộc cũng bị chỉ trích nhiều. Kể từ khi phát sóng, nam chính luôn đứng ở mũi sào chịu trận với vóc dáng gầy nhom, trông ốm yếu còn hơn các diễn viên nữ, trang điểm đậm nhưng lại trông thiếu sức sống vô cùng. Còn về phần Bạch Lộc, khán giả nhận xét diễn xuất của cô có phong độ lên xuống khá thất thường, phần tạo hình lạ khá là "bất ổn" và nghi vấn "học hỏi" Cúc Tịnh Y, đẹp mọi lúc mọi nơi, bất chấp hoàn cảnh, không gian hay thời gian.

Cụ thể, trong những phân đoạn đi ngủ, nhân vật này vẫn để nguyên lớp trang điểm dày cộm, trang sức đeo đầy đầu và cũng không thay nội y khiến khán giả không khỏi hoài nghi về khả năng "dễ ngủ" của cô. Còn ở những cảnh bị thương, khi các diễn viên nữ khác có bộ dạng ốm yếu rõ ràng, thì Bạch Lộc vẫn cứ xinh đẹp và lộng lẫy với lớp makeup dày cộm như vậy.

Không những vậy, Bạch Lộc còn được cho là đã lạm dụng filter quá đà, khuôn mặt cô bị cà đến láng mịn, che mất đi các biểu cảm cần có. Cũng vì vậy, ở các cảnh quay cận, khán giả nhận xét trông Bạch Lộ rất đơ cứng, biểu cảm kém nhiều phần linh hoạt.