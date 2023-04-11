Trường Nguyệt Tẫn Minh bị soi ra cả rổ 'sạn', Bạch Lộc vướng nhiều tranh cãi vì 'học hỏi' Cúc Tịnh Y

Sao quốc tế 11/04/2023 11:44

Dù là bộ phim Hoa ngữ được quan tâm nhất thời điểm hiện tại, Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc vẫn phải chịu nhiều nhận xét tiêu cực.

Ở thời điểm hiện tại, Trường Nguyệt Tẫn Minh chính là bộ phim Hoa ngữ đang "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng. Trên các nền tảng MXH, phim được bàn luận xôn xao và luôn là chủ đề nóng được khán giả.

Trường Nguyệt Tẫn Minh bị soi ra cả rổ 'sạn', Bạch Lộc vướng nhiều tranh cãi vì 'học hỏi' Cúc Tịnh Y - Ảnh 1

Tuy nhiên, không ít khán giả tỏ ra khó hiểu khi với một bộ phim có chi phí đầu tư khủng như Trường Nguyệt Tẫn Minh, khâu biên tập, dựng phim lại không hề chỉnh chu, thậm chí là còn sót quá nhiều lỗi có thể dễ dàng nhìn thấy.

Theo đó, không ít khán giả đã đăng tải chụp màn hình lại những "hạt sạn" mà họ tìm được khi xem phim là ống nước, dây điện, dây truyền máu giả, khuyên tai, miếng dán chân tóc,.. rõ mười mươi như cố tình không chỉnh sửa đi. Thậm chí, nhiều nhân viên hậu kỳ mặc trang phục hiện đại cũng lọt vào khung hình trong nhiều cảnh quay.

Trường Nguyệt Tẫn Minh bị soi ra cả rổ 'sạn', Bạch Lộc vướng nhiều tranh cãi vì 'học hỏi' Cúc Tịnh Y - Ảnh 2Trường Nguyệt Tẫn Minh bị soi ra cả rổ 'sạn', Bạch Lộc vướng nhiều tranh cãi vì 'học hỏi' Cúc Tịnh Y - Ảnh 3

Bên cạnh đó, phần tạo hình của La Vân Hi và Bạch Lộc cũng bị chỉ trích nhiều. Kể từ khi phát sóng, nam chính luôn đứng ở mũi sào chịu trận với vóc dáng gầy nhom, trông ốm yếu còn hơn các diễn viên nữ, trang điểm đậm nhưng lại trông thiếu sức sống vô cùng. Còn về phần Bạch Lộc, khán giả nhận xét diễn xuất của cô có phong độ lên xuống khá thất thường, phần tạo hình lạ khá là "bất ổn" và nghi vấn "học hỏi" Cúc Tịnh Y, đẹp mọi lúc mọi nơi, bất chấp hoàn cảnh, không gian hay thời gian.

Trường Nguyệt Tẫn Minh bị soi ra cả rổ 'sạn', Bạch Lộc vướng nhiều tranh cãi vì 'học hỏi' Cúc Tịnh Y - Ảnh 4Trường Nguyệt Tẫn Minh bị soi ra cả rổ 'sạn', Bạch Lộc vướng nhiều tranh cãi vì 'học hỏi' Cúc Tịnh Y - Ảnh 5

Cụ thể, trong những phân đoạn đi ngủ, nhân vật này vẫn để nguyên lớp trang điểm dày cộm, trang sức đeo đầy đầu và cũng không thay nội y khiến khán giả không khỏi hoài nghi về khả năng "dễ ngủ" của cô. Còn ở những cảnh bị thương, khi các diễn viên nữ khác có bộ dạng ốm yếu rõ ràng, thì Bạch Lộc vẫn cứ xinh đẹp và lộng lẫy với lớp makeup dày cộm như vậy.

Không những vậy, Bạch Lộc còn được cho là đã lạm dụng filter quá đà, khuôn mặt cô bị cà đến láng mịn, che mất đi các biểu cảm cần có. Cũng vì vậy, ở các cảnh quay cận, khán giả nhận xét trông Bạch Lộ rất đơ cứng, biểu cảm kém nhiều phần linh hoạt.

Lý do Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính gây bất ngờ màn ảnh

Lý do Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính gây bất ngờ màn ảnh

Sau thời gian chờ đợi, bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính đã chính thức lên sóng những tập đầu tiên.

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