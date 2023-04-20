Cúc Tịnh Y sự nghiệp ngày càng đi xuống, anti fan hả hê: 'Cô ấy giờ còn kém xa cả Bạch Lộc'

Sao quốc tế 20/04/2023 11:03

Sự nghiệp của Cúc Tịnh Y đang rơi vào tình trạng báo động khi liên tục bị mất hút trong thời gian qua.

Cúc Tịnh Y được biết đến là ngôi sao sở hữu lưu lượng cao của Cbiz, dù không phải là diễn viên chính gốc ngay từ ban đầu và chỉ là một tay ngang nhưng những thành tích cô đạt được là điều mà ai cũng phải khâm phục. 

Tuy nhiên, sau gần 10 năm đóng phim, đa phần khán giả đồng ý rằng Cúc Tịnh Y vẫn chưa tìm được vai diễn để đời trong sự nghiệp. Chuyện còn tệ hơn khi thời gian vừa qua, cô nàng không có lấy một dự án ấn tượng thậm chí các bộ phim có mặt của nữ diễn viên đều gây thất vọng và không được nhiều người đánh giá cao khiên cho fan lo lắng cho vị thế của idol. 

Cúc Tịnh Y sự nghiệp ngày càng đi xuống, anti fan hả hê: 'Cô ấy giờ còn kém xa cả Bạch Lộc' - Ảnh 1
Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Cúc Tịnh Y nổi lên như một hiện tượng mạng, cô sở hữu nhan sắc được ví như “mỹ nhân 4000 năm có một”, khả năng hát, nhảy, làm chủ sân khấu ấn tượng. Khi lấn sân sang diễn xuất, Cúc Tịnh Y nhận được nhiều kỳ vọng của khán giả nhờ gương mặt thiên phú, lưu lượng cao dễ hút fan.  

Cùng với đó, cô còn 2 bộ truyền hình được đầu tư “khủng” chờ lên sóng là Hoa Nhung và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 và một số dự án tin đồn khác. Được biết, Cúc Tịnh Y thường xuyên bị chỉ trích vì không lăn xả, đóng các cảnh khóc, cảnh bị thương trông khá “giả trân”. Cũng chính vì vậy một số fan cho rằng cô nàng đã có thể thành công hơn những gì hiện tại nếu bản thân đủ quyết tâm. 

Cúc Tịnh Y sự nghiệp ngày càng đi xuống, anti fan hả hê: 'Cô ấy giờ còn kém xa cả Bạch Lộc' - Ảnh 2Cúc Tịnh Y sự nghiệp ngày càng đi xuống, anti fan hả hê: 'Cô ấy giờ còn kém xa cả Bạch Lộc' - Ảnh 3

Hiện tại công ty của “mỹ nhân 4000 năm” bị bắt lỗi vì hướng nghệ sĩ đi theo con đường không phù hợp, không giúp cô kiếm tài nguyên. Trên thực tế, Cúc Tịnh Y có đủ nhan sắc và đam mê, chỉ là thiếu một đoàn đội đi kèm và một người thầy dạy về cách trình diễn. Nếu cứ tiếp tục rơi vào trạng thái mất phương hướng như này e rằng ngày mà các fan nhìn thấy Cúc Tịnh Y trở thành mỹ nhân thành công sẽ còn phải rất lâu nữa mới được chứng kiến. 

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