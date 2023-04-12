Xui xẻo như Cúc Tịnh Y, cùng diện chung tạo hình với Bạch Lộc nhưng vẫn bị fan chê bai không ngớt

Cúc Tịnh Y có màn đụng độ với Bạch Lộc nhưng phần thắng lại gọi cái tên bất ngờ.

Trường Nguyệt Tẫn Minh với sự tham gia diễn xuất của La Vân Hi, Bạch Lộc đã chính thức lên sóng vào ngày 6/4 vừa qua trong sự háo hức, mong đợi từ khán giả. Không phụ mong đợi của fan, ngay sau những tập đầu ra mắt khán giả không ít người đã dành tặng sự khen ngợi cho dự án lần này của Bạch Lộc.

Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Trước khi phim lên sóng, tạo hình nữ chính Lê Tô Tô của Bạch Lộc được cư dân mạng đánh giá khá cao, trang phục đẹp mắt, rất có đầu tư, được xem là một trong những tạo hình cổ trang đẹp nhất của Bạch Lộc. Cũng từng có tạo hình giống với mỹ nhân họ Bạch là nữ diễn viên Cúc Tịnh Y nhưng trái ngược với đối thủ, mỹ nhân 4000 năm lại bị chỉ trích không ngớt.

Lý giải cho nguyên nhân này, netizen cho rằng vì Trường Nguyệt Tẫn Minh là phim tiên hiệp, thêm nữa, không chỉ Bạch Lộc mà các nhân vật khác trong phim cũng đều sử dụng nhiều phụ kiện, trang sức nên nhìn vẫn khá ưng mắt. Chưa kể Bạch Lộc trông cực kỳ hợp với kiểu tạo hình này nên việc được đánh giá cao hơn Cúc Tịnh Y là điều dễ hiểu.

Thực tế, khi Cúc Tịnh Y lần đầu tiên xuất hiện với tạo hình “sương sa hạt lựu”, khán giả đã từng rất thích, cũng dành cho cô không ít lời khen có cánh. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, những phim cổ trang về sau, “mỹ nhân 4000 năm” vẫn giữ nguyên phong cách như vậy, không chịu thay đổi dù cho tạo hình đó không thích hợp với hoàn cảnh nhân vật.

Hiện tại tranh cãi về ai đẹp hơn vẫn đang diễn ra gay gắt và chưa có dấu hiệu dừng lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xui-xeo-nhu-cuc-tinh-y-cung-dien-chung-tao-hinh-voi-bach-loc-nhung-van-bi-fan-che-bai-khong-ngot-571960.html