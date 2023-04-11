Đóng chính 14 phim nhưng Bạch Lộc vẫn không có nổi 1 phim bạo: Liệu các nhà sản xuất đã quá đề cao mỹ nhân này?

Có trong tay không ít cơ hội để thể hiện mình nhưng tính đến nay Bạch Lộc vẫn không có nổi 1 bộ phim bạo trong sự nghiệp.

Là cái tên nổi bật trong lứa tiểu hoa 9x của Cbiz, Bạch Lộc nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Đang là “gà cưng” dưới trướng Vu Chính nên nữ diễn viên không hề thiếu những cơ hội để hiện mình. Bạch Lộc - Ảnh: Internet Bằng chứng cụ thể nhất là trong 7 năm qua cô nàng đã tham gia tổng cộng 17 bộ phim truyền hình, trong đó đóng chính đến 14 bộ. Một số bộ phim nổi bật của cô nàng có thể kể đến như Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương, Châu Sinh Như Cố và mới đây là Trường Nguyệt Tẫn Minh. Có thể nói, Bạch Lộc sở hữu nguồn tài nguyên phim ảnh dồi dào mà nhiều sao nữ ao ước nhưng cô nàng lại gây thất vọng khi không có lấy một bộ phim bạo nào tính đến thời điểm hiện tại.

Trước sự thất vọng đó rất nhiều người cảm thấy vô cùng khó hiểu bởi Bạch Lộc dường như đã có đủ mọi thứ để trở thành một diễn viên xuất chung và thành công nhất ở thế hệ của mình. Cụ thể cô có ngoại hình xinh đẹp, không được đào tạo bài bản nhưng lại có diễn xuất tốt trong dàn tiểu hoa 90. Không những vậy, cô nàng còn được vị biên kịch vàng nâng đỡ hết lòng trên mọi mặt trận, phải chăng nữ diễn viên đang được đánh giá quá cao so với thực lực?

Có ý kiến cho rằng, Bạch Lộc chưa thể bạo là bị chưa có phim thực sự nổi bật, vai diễn thoát vòng tầm cỡ như Cẩm Mịch của Dương Tử ở Hương Mật Tựa Khói Sương hay Phượng Cửu của Địch Lệ Nhiệt Ba ở Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Bên cạnh đó, cách nâng đỡ gà nhà của Vu Chính cũng khiến danh tiếng Bạch Lộc bị ảnh hưởng rất nhiều. “Thím” Vu vì để cô nàng hot mà bất chấp kéo dẫm hang loạt ngôi sao khác nổi tiếng hơn. Điều này phần nào khiến công chúng có các nhìn xấu về danh tiếng của nàng tiểu hoa. Hiện khán giả đang theo dõi Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính. Nếu bạo, dự án này sẽ giúp tên tuổi của nàng tiểu hoa và bạn diễn nâng cao không ít.

Cạnh tranh với Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc, netizen chỉ ra ưu thế dành cho Lưỡng Bất Nghi Chiếu cùng lúc với "Trường Nguyệt Tẫn Minh", nên tác phẩm Lưỡng Bất Nghi của Tống Nghiên Phi và Trương Hạo Duy thủ vai chính gặp ít nhiều khó khăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-chinh-14-phim-nhung-bach-loc-van-khong-co-noi-1-phim-bao-lieu-cac-nha-san-xuat-a-qua-e-cao-my-nhan-nay-571569.html