Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/4/2023: Cúc Tịnh Y sẽ không tham gia show để tránh gây hiểu lầm, phiên vị của Lâm Canh Tân xếp sau Trương Tịnh Nghi?

Sao quốc tế 22/04/2023 11:46

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bộ phim truyền hình "Trường Nguyệt Tẫn Minh" phát sóng gần đây đã vấp phải rất nhiều lời chê bai của khán giả, nhưng diễn xuất của La Vân Hi vẫn không bị antifan đánh giá, khán giả đều đau lòng vì anh quá gầy.

2. Có cư dân mạng tình cờ gặp Kim Thần ở Thái Lan, cảm thán cô thật sự quá gầy, quả thực giống như một người giấy. Nàng trời sinh đã gầy, sau đó luyện múa khống chế chế độ ăn uống, sau khi vào giới bình thường ăn một bữa cơm đều là xa xỉ, trên người căn bản không có một khối thịt dư thừa.

3. Châu Dã bây giờ chính là tiểu nhất tỷ, địa vị chỉ dưới Lý Băng Băng, trình độ được coi trọng cùng tài nguyên của nàng sẽ tốt hơn Cổ Lực Na Trát rất nhiều.

4. Có cư dân mạng phát hiện độ thảo luận của Trần Đô Linh cao nhưng siêu thoại thì vẫn không tăng.

5. Cúc Tịnh Y sẽ không nhận show nữa, bởi vì show lần trước cô ấy nhận ảnh hưởng rất không tốt đến hình tượng, tổ chương trình cắt nối biên tập lời nói của cô ấy dẫn đến bị công chúng hiểu lầm.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/4/2023: Cúc Tịnh Y sẽ không tham gia show để tránh gây hiểu lầm, phiên vị của Lâm Canh Tân xếp sau Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 1

6. Xác suất nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Kim Kê năm nay là Dịch Dương Thiên Tỷ, trong giới "Mãn Giang Hồng" của anh được công nhận rất cao.

7. Lưu Hạo Tồn vẫn rất được phía tư bản yêu thích, trong giới không ít đại gia cũng sẽ không bài xích hợp tác với cô, lời mời kịch bản chưa bao giờ dừng lại. Bản thân cô có một số chủ đề nhất định, dự định đi theo con đường nghệ sĩ lưu lượng

8. Vương An Vũ là nam chính lý tưởng của Tiểu Hoa sau 95, dự án "Độ Hoa Niên" cũng để mắt tới hắn, nữ chính là Triệu Kim Mạch.

9. Bộ phim "Gập eo" này được thiết kế riêng cho Tống Tổ Nhi, đặc biệt đánh giá cao cô, cô hiện tại là con gái mới của Ngỗng.

10. Phim Lâm Canh Tân hợp tác với Trương Tịnh Nghi anh ấy không có yêu cầu nhất phiên gì, cho nên tên xếp sau Trương Tịnh Nghi.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/4/2023: Cúc Tịnh Y sẽ không tham gia show để tránh gây hiểu lầm, phiên vị của Lâm Canh Tân xếp sau Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 2

11. Triệu Lại Đình không hy vọng gia đình mình được chú ý, mặc dù tình cảm với Cao Viên Viên ổn định, nhưng rất bài xích đề tài chung.

12. Cung Tuấn đã mấy tháng không quay phim, nhưng lịch trình sắp xếp rất đầy đủ, không phải đang tham gia hoạt động, chính là trên đường đến tham gia sự kiện, bộ phim mới tiếp xúc với "Gió qua lưu ngân".

13. Địch Lệ Nhiệt Ba bây giờ sẽ không chỉ đóng phim thần tượng, cô muốn thử nhiều phong cách khác nhau của bộ phim truyền hình, dự định làm hoa 90 chuyển đổi thành công.

14. Dương Dương nhận "Phàm nhân tu tiên truyện", khoảng tháng sáu sẽ khởi động vào tổ. Nữ chính đang lựa chọn giữa Trần Đô Linh và Dương Siêu Việt.

15. La Vân Hi có bệnh sạch sẽ, mỗi lần đánh răng đều phải đánh răng 1 tiếng đồng hồ, răng trên dưới trái phải đều đánh mấy chục lần, rêu lưỡi cũng không thể xuất hiện nửa điểm màu sắc.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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