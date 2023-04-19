Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/4/2023: Vương Hạc Đệ vẫn chưa chia tay bạn gái, tin đồn Triệu Lệ Dĩnh nhận giải Bạch Ngọc Lan là do 'đối thủ' tung ra?

Sao quốc tế 19/04/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Ban đầu lúc mới xây dựng kịch bản cho Trường nguyệt tẫn minh, nhà sản xuất nhắm đến Cung Tuấn cho vai nam chính, nhưng anh ấy đã ký hợp đồng quay An lạc truyện rồi. Nhà sản xuất lại tìm đến Trần Tinh Húc, nhưng anh ấy cũng lại không có lịch trống vì quay Tinh lạc ngưng thành đường. Cuối cùng nhà sản xuất ưng hai người là La Vân Hi và Tống Uy Long nhưng không biết chọn ai nên đã tiến hành bỏ phiếu nội bộ, người chiến thắng là La Vân Hi.

2. Trường Tương Tư quay 72 tập, đang tiến hành thu hút đầu tư để chiếu vào hè này. Tuy nhiên do luật mới của bên trên, thì hoặc là họ phải cắt bớt còn 40 tập để chiếu một thể, hoặc là chia làm hai phần và chờ sau 6 tháng mới được chiếu phần 2.

3. Cặp đôi Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba giả, còn nói mỹ nhân Tân Cương đang làm việc chăm chỉ, không có gì hết.

4. Mội quan hệ của Dương Tử và Thành Nghị không có gì, chỉ đơn thuần là đồng nghiệp.

5. Cặp đôi Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ không hề hẹn hò, chỉ dừng lại ở mức bạn bè, bởi vì Vương Hạc Đệ vẫn chưa chia tay bạn gái.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/4/2023: Vương Hạc Đệ vẫn chưa chia tay bạn gái, tin đồn Triệu Lệ Dĩnh nhận giải Bạch Ngọc Lan là do 'đối thủ' tung ra? - Ảnh 1

6. Đoàn phim trường nguyệt tẫn minh kiện các tài khoản phỉ báng bộ phim và lan truyền các tin đôn sai lệch.

7. Nhiều lần nhắc đến chuyện hẹn hò của Bạch Kính Đình và Tống Dật là thật, bố mẹ còn tặng quần áo, còn đưa cơm đến cho họ, cha mẹ hai bên đều đồng ý. Ngoài ra, phim cổ trang “Trường Phong Độ” do Bạch Kính Đình, Tống Dật diễn chính tạm định tháng 6 chiếu trên iQiyi

8. Tình cảm của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng hiện vẫn đang rất tốt, cả hai cũng chưa đăng kí kết hôn.

9. Diệu Khách tiếp xúc với rất nhiều nữ diễn viên như Triệu Lộ Tư, Dương Siêu Việt, Lưu Hạo Tồn,… để chọn đóng vai nữ chính trong phim Esport “Liên Minh Huyền Thoại” do Trương Nghệ Mưu làm đạo diễn

10. Chủ đề lên No.1 hotsearch gần đây của Triệu Lệ Dĩnh về Bạch Ngọc Lan gần đây là do chiêu trò của đối thủ nhằm cố tình chơi xấu cô ấy. Vì rằng vẫn còn quá sớm để đến lễ trao giải Bạch Ngọc Lan, ngay cả đề cử còn chưa có, ekip Triệu Lệ Dĩnh chẳng dại gì đi bài truyền thông kiểu như mình đã thắng chắc được vậy, chưa kể, tỷ lệ cô ấy giành chiến thắng giải thưởng năm nay cũng không cao, do có quá nhiều đối thủ nặng ký.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/4/2023: Vương Hạc Đệ vẫn chưa chia tay bạn gái, tin đồn Triệu Lệ Dĩnh nhận giải Bạch Ngọc Lan là do 'đối thủ' tung ra? - Ảnh 2

11. Phim lớn của CCTV “Bắc Thượng”: đã chốt nam nữ chính là Bạch Lộc, Âu Hào, bình phiên sắp xếp theo chữ cái Bạch Lộc đứng trước

12. Triệu Kim Mạch dường như khá bướng bỉnh, cô bé sẽ không dễ dàng thỏa hiệp bất cứ chuyện gì

13. “Hộ Tâm” do Châu Dã, Hầu Minh Hạo diễn chính sở dĩ cứ bị lùi lịch chiếu suốt là vì Youku không hài lòng về chiêu thương, cảm giác cp của nam nữ chính quá yếu, nếu Youku chiếu cũng là sắp xếp cho đúng trình tự vậy thôi chứ cũng không mang quá nhiều trông đợi thoát vòng

14. Số liệu Tiểu Hồng thư của Triệu Lộ Tư rất tốt, đoàn đội thường dùng cái này để đi đàm phán tài nguyên cho cô ấy

15. Triệu Lệ Dĩnh đúng là một lựa chọn tiêu biểu giành giải Bạch Ngọc Lan, hơn nữa rất nhiều blogger cũng chắc chắn cô ấy giành giải, nhưng những sao nữ cùng tranh giải với cô ấy cũng rất xuất sắc, hoa rơi nhà ai không thể nói trước được, chỉ có thể nói là có nhiều khả năng mà thôi. Có điều nếu Triệu Lệ Dĩnh không giành được giải Bạch Ngọc Lan thì đối với cô ấy cũng không quá ảnh hưởng, 2 tác phẩm hiện thực cô ấy đóng chính đều có danh tiếng tốt, xem như chuyển hình thành công, được vào vòng bình chọn xem như đã chứng minh được thực lực của cô ấy. Còn nếu giành được giải thì đương nhiên cô ấy có thể vượt xa các hoa 85 khác rồi

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/4/2023: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi 'cạch mặt' nhau vì vai diễn, Triệu Lệ Dĩnh được đạo diễn lớn săn đón?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/4/2023: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi 'cạch mặt' nhau vì vai diễn, Triệu Lệ Dĩnh được đạo diễn lớn săn đón?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ sao châu á

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