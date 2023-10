Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/4/2023: Vương Hạc Đệ vẫn chưa chia tay bạn gái, tin đồn Triệu Lệ Dĩnh nhận giải Bạch Ngọc Lan là do 'đối thủ' tung ra?

1. Ban đầu lúc mới xây dựng kịch bản cho Trường nguyệt tẫn minh, nhà sản xuất nhắm đến Cung Tuấn cho vai nam chính, nhưng anh ấy đã ký hợp đồng quay An lạc truyện rồi. Nhà sản xuất lại tìm đến Trần Tinh Húc, nhưng anh ấy cũng lại không có lịch trống vì quay Tinh lạc ngưng thành đường. Cuối cùng nhà sản xuất ưng hai người là La Vân Hi và Tống Uy Long nhưng không biết chọn ai nên đã tiến hành bỏ phiếu nội bộ, người chiến thắng là La Vân Hi.

2. Trường Tương Tư quay 72 tập, đang tiến hành thu hút đầu tư để chiếu vào hè này. Tuy nhiên do luật mới của bên trên, thì hoặc là họ phải cắt bớt còn 40 tập để chiếu một thể, hoặc là chia làm hai phần và chờ sau 6 tháng mới được chiếu phần 2.