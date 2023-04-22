Không chỉ bị body shaming, Dương Tử còn nhận về 'lời khuyên' bỏ sự nghiệp diễn xuất thuở mới vào nghề

Sao quốc tế 22/04/2023 17:40

Để có được thành công như ngày hôm nay, Dương Tử đã phải nỗ lực vượt qua mọi định kiến xấu về mình.

Trước khi đạt được đỉnh cao sự nghiệp như hiện nay, Dương Tử từng bị công chúng và ngay cả người trong ngành hoài nghi năng lực. Thậm chí trước lúc được đánh giá là sở hữu nhan sắc xinh đẹp như thời điểm hiện tại, ít ai biết rằng người đẹp họ Dương từng bị body shaming và không có đủ năng lực để trở thành diễn viên giỏi.

Không chỉ bị body shaming, Dương Tử còn nhận về 'lời khuyên' bỏ sự nghiệp diễn xuất thuở mới vào nghề - Ảnh 1
Dương Tử - Ảnh: Internet

Cụ thể theo một bài viết của một blogger nổi tiếng xứ Trung cho biết nhà sản xuất kiêm biên kịch Vu Chính trong quá khứ đã từng chê Dương Tử không có khí chất và nhan sắc để làm một minh tinh. Chưa kể Vu Chính còn nhẫn tâm đưa ra lời khuyên nên từ bỏ sự nghiệp diễn xuất đi thì hơn dành cho Dương Tử. 

Thời điểm đó, Vu Chính được công chúng cùng người trong giới tung hô khá nhiều vì có con mắt nhìn người cực chuẩn, giúp Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, dù có giỏi cách mấy thì Vu Chính cũng không thể ngờ rằng con mắt của mình cũng có ngày sai và người làm được điều đó chính là Dương Tử. 

Không chỉ bị body shaming, Dương Tử còn nhận về 'lời khuyên' bỏ sự nghiệp diễn xuất thuở mới vào nghề - Ảnh 2Không chỉ bị body shaming, Dương Tử còn nhận về 'lời khuyên' bỏ sự nghiệp diễn xuất thuở mới vào nghề - Ảnh 3

Cũng theo lời blogger, tới khi cái tên Dương Tử vang danh thiên hạ, Vu Chính lại quay ngoắt 180 độ, thái độ niềm nở vô cùng. Anh dành nhiều lời khen và hy vọng có cơ hội hợp tác với cô nàng. 

Không chỉ bị body shaming, Dương Tử còn nhận về 'lời khuyên' bỏ sự nghiệp diễn xuất thuở mới vào nghề - Ảnh 4
Vu Chính muốn Hứa Khải hợp tác cùng Dương Tử - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thời điểm tin đồn Hứa Khải và Dương Tử nên duyên cùng nhau trong Thừa Hoan Ký nổ ra, ngôi sao họ Dương lại lựa chọn im lặng, hoàn toàn không có bất cứ hành động đáp trả nào. Điều này có thể hiểu theo hai nghĩa, hoặc lần kết đôi này là thật hoặc cô đang ngầm phản đối. 

Hiện tại, Dương Tử đã hoàn tất ghi hình cho dự án hiện đại Tình Yêu 199 và đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, các dự định tiếp theo vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng netizen đều tin chắc rằng vai nữ chính Thừa Hoan Ký đã định Dương Tử, còn vị trí nam chính vẫn chưa rõ danh tính. 

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