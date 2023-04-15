Đường đường là nữ diễn viên thuộc hàng đỉnh lưu của Cbiz nhưng Dương Tử lại bị bạn thân 'bốc phốt' như này đây?

Sao quốc tế 15/04/2023 17:20

Dương Tử mới đây đã bị bạn thân tố trong nhà chỉ toàn đồ hết hạn.

Dương Tử được biết đến là một trong những đỉnh lưu lượng đình đám Cbiz hiện nay. Vừa có tác phẩm chống lưng là Hương Mật Tựa Khói Sương và Cá Mực Hầm Mật,....chưa kể bản thân nữ diễn viên còn sở hữu ngoại hình xinh đẹp và có trong tay khối tài sản khiến bao người mơ ước. Giàu có là vậy nhưng mói đây Dương Tử vừa bị bạn thân lên tiếng chỉ trích vì vấn đề quá là ''ối giời ơi''. 

Đường đường là nữ diễn viên thuộc hàng đỉnh lưu của Cbiz nhưng Dương Tử lại bị bạn thân 'bốc phốt' như này đây? - Ảnh 1
Dương Tử - Ảnh: Internet

Theo đó, một người bạn đã “lên án” Dương Tử trong vòng bạn bè vì cho cô uống đồ hết hạn. Trước đó, nàng tiểu hoa đã mời bạn uống bia hết hạn từ năm 2017, sau khi phát hiện chuyện, cô lại tiếp tục mời bạn uống sữa chua để “rửa ruột”. Dẫu vậy sau đó những hộp sữa chua này cũng đều đã hết hạn sử dụng mà bản thân cô nàng không hề hay biết chuyện này. 

Sau khi bị bạn “lên án”, Dương Tử cũng đã kể lại câu chuyện này của mình trên vòng bạn bè. Sự việc khiến người hâm mộ nàng tiểu hoa được phen “dở khóc dở cười”. Bên cạnh đó nhiều người cũng hiểu và thông cảm cho nữ diễn viên khi tính chất công việc quá bận rộn nên chắc hẳn cô nàng không có thời gian để kiểm tra những món đồ dùng trên. 

Đường đường là nữ diễn viên thuộc hàng đỉnh lưu của Cbiz nhưng Dương Tử lại bị bạn thân 'bốc phốt' như này đây? - Ảnh 2 
Đường đường là nữ diễn viên thuộc hàng đỉnh lưu của Cbiz nhưng Dương Tử lại bị bạn thân 'bốc phốt' như này đây? - Ảnh 3
 

Thời gian gần đây, Dương Tử liên tục ở trên phim trường. Trước là đảm nhận vai nữ chính ở Trường Tương Tư, sau lại đóng chính ở 199 Tình Yêu cùng Phạm Thừa Thừa. Có thể thấy thời gian đóng phim của nàng tiểu hoa rất dài. Được biết, sắp tới cô nàng sẽ gia nhập vào đoàn phim Thừa Hoan Ký cùng Hứa Khải. Hiện các fan đang mong đợi thông tin chính thức từ phía phòng làm việc của Dương Tử.

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