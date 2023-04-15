Đường đường là nữ diễn viên thuộc hàng đỉnh lưu của Cbiz nhưng Dương Tử lại bị bạn thân 'bốc phốt' như này đây?

Dương Tử được biết đến là một trong những đỉnh lưu lượng đình đám Cbiz hiện nay. Vừa có tác phẩm chống lưng là Hương Mật Tựa Khói Sương và Cá Mực Hầm Mật,....chưa kể bản thân nữ diễn viên còn sở hữu ngoại hình xinh đẹp và có trong tay khối tài sản khiến bao người mơ ước. Giàu có là vậy nhưng mói đây Dương Tử vừa bị bạn thân lên tiếng chỉ trích vì vấn đề quá là ''ối giời ơi''.

Dương Tử - Ảnh: Internet

Theo đó, một người bạn đã “lên án” Dương Tử trong vòng bạn bè vì cho cô uống đồ hết hạn. Trước đó, nàng tiểu hoa đã mời bạn uống bia hết hạn từ năm 2017, sau khi phát hiện chuyện, cô lại tiếp tục mời bạn uống sữa chua để “rửa ruột”. Dẫu vậy sau đó những hộp sữa chua này cũng đều đã hết hạn sử dụng mà bản thân cô nàng không hề hay biết chuyện này.