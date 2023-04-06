Còn chưa kịp ra mắt phim của Dương Tử có khả năng đắp chiếu khi bị vướng phải điều này?

Mới đây nhất netizen xứ Trung không khỏi phần bàng hoàng khi tài khoản Weibo chính thức của bộ phim Thanh Trâm Hành do Dương Tử đóng chính có dấu hiệu bị hack.

Ngoài Trường Tương Tư, Dương Tử vẫn còn một dự án phim cổ trang nữa chưa lên sóng là Thanh Trâm Hành. Đây vốn là dự án đã hoàn thành từ lâu nhưng drama của Ngô Diệc Phàm đã phá hỏng mọi chuyện khi phim có nguy cơ bị đắp chiếu dài hạn.

Dương Tử và Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Cứ ngỡ "bão táp" đã qua thì mới đây, cư dân mạng phát hiện tài khoản Weibo chính thức của đoàn phim Thanh Trâm Hành đã đổi avatar sang ảnh ô tô, follow người lạ, tất cả những bài viết,....đều đã bị xóa sạch. Ngay sau khi điều này được công bố, một số bộ phận netizen cho rằng khả năng dân tình được thưởng thức Thanh Trâm Hành là rất thấp bởi rất có thể tài khoản đã bị bán hoặc bị người khác hack đi mất.

Thanh Trâm Hành là bộ phim ngôn tình phá án cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Trâm Trung Lục. Bộ phim bấm máy vào ngày 28 tháng 11 năm 2019 và đóng máy ngày 16 tháng 7 năm 2020.

Hai diễn viên chính được nhà sản xuất "chọn mặt gửi vàng" là Ngô Diệc Phàm và Dương Tử. Ban đầu bộ phim dự kiến sẽ lên sóng trong mùa hè năm 2021 nhưng vì nam chính Ngô Diệc Phàm vướng bê bối tình dục khiến phim có nguy cơ "đắp chiếu" vô thời hạn.

Trước đó có nhiều thông tin cho biết phía nhà sản xuất đã tìm diễn viên thay thế Ngô Diệc Phàm, thế nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào được đưa ra.

Hiện tại phía nhà sản xuất vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra lời giải thích cho sự cố trên.

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