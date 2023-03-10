Dương Tử bất ngờ bị netizen đào lại ảnh chưa động dao kéo, nhan sắc như thế nào mà khiến dân tình tiếc ngời ngợi?

Sao quốc tế 10/03/2023 16:05

Nhan sắc lúc chưa đụng đến dao kéo của Dương Tử khiến fan Cbiz tiếc đứt ruột.

Dương Tử là một trong những tiểu hoa lưu lượng nổi tiếng nhất lứa 9x của Cbiz hiện nay. Nhờ thành công của Hương Mật Tựa Khói Sương và Cá Mực Hầm Mật, địa vị của cô nàng được củng cố một cách đáng kể và được xem là một trong những nữ diễn viên có tầm ảnh hưởng ở Cbiz. 

Dương Tử bất ngờ bị netizen đào lại ảnh chưa động dao kéo, nhan sắc như thế nào mà khiến dân tình tiếc ngời ngợi? - Ảnh 1

Dương Tử bất ngờ bị netizen đào lại ảnh chưa động dao kéo, nhan sắc như thế nào mà khiến dân tình tiếc ngời ngợi? - Ảnh 2
 Nhan sắc xinh đẹp của Dương Tử trong Tru Tiên Thanh Vân Chí - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng đã đào lại một hình ảnh của Dương Tử thời đóng Tru Tiên Thanh Vân Chí. Bức ảnh chỉ lộ một nửa gương mặt của Dương Tử nhưng vẫn gây sốt vì quá đẹp. Thậm chí nhan sắc chưa đụng chạm dao kéo thời điểm đó của cô nàng không khỏi khiến netizen phát cuồng vì đẹp một cách tự nhiên và gây thương nhớ với hầu hết người xem khí đó. 

Dương Tử bất ngờ bị netizen đào lại ảnh chưa động dao kéo, nhan sắc như thế nào mà khiến dân tình tiếc ngời ngợi? - Ảnh 3
Dương Tử ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Thậm chí ở thời điểm đó, có ý kiến cho rằng vai diễn Lục Tuyết Kỳ của nàng tiểu hoa còn có phần lấn lướt nhân vật Bích Dao của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài ra, thời điểm đóng Hương Mật Tựa Khói Sương nhan sắc của Dương Tử vẫn được khen là linh động, dịu dàng.

Một số hình ảnh cũ của Dương Tử trước đó cũng được cư dân mạng truyền tay nhau. Có thể thấy, netizen đang tỏ ra cực kỳ tiếc nuối cho nhan sắc cực phẩm của nữ diễn viên trước đó thay vì phải thường xuyên bắt gặp những khoảnh khắc gương mặt của cô nàng bị biến dạng do hệ quả của việc lạm dụng dao kéo. 

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