Liên tiếp xuất hiện với diện mạo lạ thường, Dương Tử bị netizen cầu xin đừng mãi làm việc này?

Sao quốc tế 26/02/2023 21:30

Nhan sắc Dương Tử dạo gần đây khiến netizen xứ Trung liên tục bàn tán xôn xao.

Thời gian gần đây, Dương Tử đang là cái tên rất được cư dân mạng quan tâm. Nữ diễn viên nổi tiếng bị cho là như có một khuôn mặt khác trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Theo một số bộ phận netizen, họ cho rằng đây rất có thể là tác dụng phụ của việc đụng chạm dao kéo quá nhiều của người đẹp họ Dương. 

Liên tiếp xuất hiện với diện mạo lạ thường, Dương Tử bị netizen cầu xin đừng mãi làm việc này? - Ảnh 1
Dương Tử - Ảnh: Internet

Đáng chú ý trong buổi xuất hiện gần nhất tại một buổi livestream quảng bá cho thương hiệu do cô làm đại diện. Thế nhưng ở lần này, nàng tiểu hoa đán lại khiến netizen ngỡ ngàng bởi ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp đến bất ngờ nếu so với nhan sắc bị đơ cứng trong lần quảng cáo kem chống nắng trước đó. 

Dấu vậy, nhiều người vẫn cho rằng người đẹp lên hình đẹp như vậy là nhờ có phần mềm chỉnh sửa chứ thật chất ngoài đời nhan sắc của cô nàng vẫn đang gặp nhiều vấn đề do dao kéo quá đà. 

Liên tiếp xuất hiện với diện mạo lạ thường, Dương Tử bị netizen cầu xin đừng mãi làm việc này? - Ảnh 2
Người đẹp bị khan khuyên nhủ không nên lạm dụng việc dao kéo quá đà - Ảnh: Internet

Dương Tử là một trong những nữ diễn viên rất được yêu thích hiện nay. Có trong tay hai bộ phim bạo là Hương Mật Tựa Khói Sương và Cá Mực Hầm Mật, lại thêm diễn xuất tốt giúp cô nàng rất được săn đón. Hiện tại khán giả đang mong đợi các bộ phim của Dương Tử là Trường Tương Tư và 199 Tình Yêu sớm lên sóng.

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