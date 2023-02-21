Đường đường là một đỉnh lưu nhưng Dương Tử lại thua đau trước nhân vật này?

Sao quốc tế 21/02/2023 23:20

Phim mới của Dương Tử tiếp tục gây thất vọng cho người xem.

Cùng với Địch Lệ Nhiệt BaDương Tử là đỉnh lưu lượng lứa 9x đang nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp lung linh cộng lượng fan hùng hậu nên mọi bộ phim có sự góp mặt của cả 2 người đẹp luôn được nhiều người theo dõi, trong đó Dương Tử đương nhiên được đánh giá cao hơn hẳn Địch Lệ Nhiệt Ba bởi khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình. 

Đường đường là một đỉnh lưu nhưng Dương Tử lại thua đau trước nhân vật này? - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử - Ảnh: Internet

Vậy mà mới đây, Dương Tử lại phải nhận kết đắng khi phim chiếu đài thu về mức rating thấp thảm hại. Cụ thể, bộ phim Trầm Vụn Hương Phai do Dương tử - Thành Nghị đóng chính sau khi chiếu mạng đã được mua để chiếu đài. Dẫu vậy phim thất bại hoàn toàn và còn để cho các phim khác như Tinh Hán Xán Lạn hay Thương Lan Quyết chiếm sóng hoàn toàn. 

Đường đường là một đỉnh lưu nhưng Dương Tử lại thua đau trước nhân vật này? - Ảnh 2
Dương Tử đang có sự thụt lùi trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Cụ thể, Trầm Vụn Hương Phai thấp nhất là tập 1 – 4 rating trung bình là 0.099%, cao nhất là tập 32 – 33 rating là 0.157%, rating trung bình cả phim là 0.130%. Thành tích phim chiếu đài của Dương Tử ngay lập tức bị nhiều khán giả chê cười. 

Tuy nhiên, ngay sau đó các fan của Dương Tử đã lên tiếng thanh minh. Trầm Vụn Hương Phai vốn đã chiếu mạng trước nên chiếu đài sẽ bị thiệt khoản người xem. Tuy nhiên, nói gì thì nói Dương Tử trong 1 -2 năm trở lại đây đang có dấu hiệu chững lại và thường xuyên bị chỉ trích về phong cách diễn xuất 1 màu của mình. 

Sao với Trầm Vụn Hương Phai - phim có rating thấp nhất của Dương Tử tính đến hiện tại thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại nhỉnh hơn. Theo đó, bộ phim có rating thấp nhất của nàng mỹ nữ Tân Cương là Lục Phiến Môn với 0.4%.

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