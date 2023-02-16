Nhan sắc Dương Tử có dấu hiệu lão hóa, netizen tỏ vẻ thất vọng tràn trề

Sao quốc tế 16/02/2023 19:33

Vừa bước tuổi đầu 3, nhan sắc Dương Tử đã có dấu hiệu xuống cấp.

Trong làng điện ảnh Hoa ngữ, Dương Tử là cái tên nhiều lần gây tranh cãi bởi nhan sắc lên xuống thất thường. Nữ diễn viên liên tục vướng vào nghi vấn dao kéo, xuất hiện với gương mặt khác lạ. Khỏi nói chi đâu xa, mới đây nhất cô nàng tiếp tục là đề tài tranh cãi khi xuất hiện trong một clip quảng cáo nhưng đáng nói ở chỗ nhan sắc của nữ diễn viên lại được người hâm mộ săm soi nhiều nhất. 

Nhan sắc Dương Tử có dấu hiệu lão hóa, netizen tỏ vẻ thất vọng tràn trề - Ảnh 1
Nhan sắc Dương Tử có dấu hiệu lão hóa, netizen tỏ vẻ thất vọng tràn trề - Ảnh 2
Dương Tử càng ngày càng xuống sắc - Ảnh: Internet

Cụ thể, hầu hết netizen cho rằng gương mặt nữ diễn viên đã lộ rõ dấu hiệu lão hóa, da chảy xệ, kém căng mịn như trước kia

Dù là quảng cáo sản phẩm chống nắng nhưng Dương Tử lại thiếu đi sự rạng rỡ, tươi tắn của mùa hè. Nữ diễn viên bị cho là biểu cảm đơ cứng như vừa can thiệp thẩm mỹ xong. Cộng thêm lối makeup cũng khiến cho mỹ nhân ngày nào trông xanh xao và nhợt nhạt hơn trước đáng kể. 

Nhan sắc Dương Tử có dấu hiệu lão hóa, netizen tỏ vẻ thất vọng tràn trề - Ảnh 3
Netizen bày tỏ sự thất vọng trước sự xuống cấp nhanh chóng của cô nàng - Ảnh: Internet

Netizen nhiều người cho rằng Dương Tử trong quảng cáo như đang muốn minh họa cho tác hại của việc không sử dụng kem chống nắng mới. Nhiều bình luận còn đưa ra so sánh giữa ảnh quảng cáo của Dương Tử và Cổ Lực Na Trát. Người ta cho rằng Na Trát hướng đến đối tượng trẻ (U30) còn Dương Tử thì quảng cáo nhắm vào độ tuổi trung niên, từ tóc tai - makeup cho đến tình trạng da đều rất già dặn

Đây không phải lần đầu tiên Dương Tử để lộ dấu hiệu chảy xệ, già nua và dấu vết can thiệp thẩm mỹ. Nữ diễn viên trong quá khứ từng nhiều lần xuất hiện với gương mặt đơ cứng, lộ rõ rãnh cười, da chảy xệ...

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