Netizne phát cuồng với cảnh thân mật của Dương Tử và tình mới nhưng đây mới là điều gây chú ý hơn cả?

Dự án mới của Dương Tử đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía netizen.

Sau khi hoàn thành những cảnh quay cuối của Trường Tương Tư, Dương Tử đã gia nhập đoàn làm phim 199 Tình Yêu. Trong dự án phim hiện đại này, nàng tiểu hoa hợp tác cùng đàn em Phạm Thừa Thừa. Dẫu vậy trái ngược với sự mong đợi của khán giả về tin tức về dự án này, netizen lại tỏ ra tương đối bất ngờ trước gương mặt thất thường của Dương Tử.

Dương Tử - Ảnh: Internet

Mới đây, một số hình ảnh tình cảm của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa trên phim trường 199 Tình Yêu đã được tung ra. Trong ảnh, cặp đôi có một buổi hẹn hò ngọt ngào vào buổi tối. Cả 2 đã có phân đoạn tình cảm khiến cho dân tình hết mực khen ngợi và ngóng chờ bộ phim ra mắt.

Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý nhất lại chính là nhan sắc của Dương Tử. Tuy là những bức ảnh leak chụp buổi tối nhưng không khó để nhận ra chúng đều đã được photoshop rất kỹ. Thậm chí, một số người cho rằng gương mặt của nữ diễn viên đã bị bóp méo và có phần chỉnh sửa quá đà khiến cho nhan sắc của Dương Tử bị ảnh hưởng ít nhiều.

Hiện bộ phim 199 Tình Yêu do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa đóng chính vẫn đang trong quá trình quay. Khán giả đều mong đợi dự án phim này sớm lên sóng.

Nội dung phim Muốn mãi mãi yêu - 199 Love xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau.

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