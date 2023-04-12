Vào vai học sinh nhưng bị netizen chê nhan sắc thua xa Đàm Tùng Vận, Dương Tử liền có hành động đáp cực gắt

Nhan sắc của Dương Tử trong dự án phim mới bị chê thua xa Đàm Tùng Vận.

Mấy ngày nay, tạo hình học sinh của Dương Tử trong phim mới nhận về nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. Theo đó, nhiều người cho rằng cô quá tuổi để đóng vai học sinh, đứng cạnh bạn diễn mà nhìn như dì - cháu. Chưa kể khi được so sánh với nữ thần thanh xuân - Đàm Tùng Vận, Dương Tử còn bị chê không có cửa ngang hàng chứ đừng nói đến việc hơn được mỹ nhân họ Đàm. Dương Tử và Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet Sau Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử vẫn còn một số tựa phim truyền hình chưa lên sóng, bao gồm cả dự án hiện đại và cổ trang. Bên cạnh dự án chế tác lớn Trường Tương Tư, một tựa phim hiện đại của cô là Muốn Mãi Mãi Yêu (tên gốc: 199 Love) cũng nhận được sự quan tâm lớn.

Phim đánh dấu màn hợp tác của Dương Tử với mỹ nam kém 8 tuổi - Phạm Thừa Thừa. Nội dung phim kể về hành trình trưởng thành của một nhóm thanh niên, vì thế, Dương Tử đã mạnh dạn vào vai học sinh trong một số tập phim. Tạo hình học sinh của Dương Tử nhận về nhiều ý kiến khen - chê từ cư dân mạng. Phần lớn người chê bai đều xuất phát từ quan điểm rằng cô nàng do lạm dụng dao kéo nên gương mặt đã không còn giữ được nét dễ thương cũng như tự nhiên để hóa thân thành một học sinh.

Tuy nhiên những cảnh “still cut” trong phim, khán giả được dịp nhìn ngắm nhan sắc của Dương Tử qua một bức ảnh đời thường. Trong ảnh, Dương Tử gây bất ngờ với diện mạo trẻ trung, vóc dáng cân đối, nhìn giống một nữ sinh trung học thực thụ. S Theo tiết lộ từ các “trạm fan”, tạo hình mà mọi người nhìn thấy đúng là rất giống đồng phục học sinh. Tuy nhiên, đây là hình ảnh được ghi lại trong chuyến đi Thái Lan của nữ diễn viên. Dẫu vậy đây cũng là bằng chứng cho thấy nhan sắc của Dương Tử hoàn toàn đủ sức để hoàn thành tốt tạo hình học sinh này.

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