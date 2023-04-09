Sánh vai cùng tình trẻ kém 8 tuổi, Dương Tử khiến netizen khen ngợi hết lời với nhan sắc trẻ trung xinh đẹp

Nhan sắc của Dương Tử nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía netizen.
- Netizne phát cuồng với cảnh thân mật của Dương Tử và tình mới nhưng đây mới là điều gây chú ý hơn cả?
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Dương Tử là một trong những sao nữ sở hữu diễn xuất tốt của lứa tiểu hoa 90 trong Cbiz. Bên cạnh đó, cô nàng còn có ngoại hình ngọt ngào, dễ thương được khán giả công nhận. Dẫu vậy trong thời gian gần đây mọi chuyện diễn ra với mỹ nhân này không mấy vui vẻ với liên tiếp những lời chỉ trích hướng về nhan sắc bất thường của cô nàng. Thậm chí, một số bộ phận netizen cho rằng đây là di chứng do việc phẫu thuật thẩm mỹ quá đà.
Tuy nhiên, mới đây mọi chuyện đã rẽ sang một chiều hướng khác khi Dương Tử đã nhận lời tham gia vào bộ phim 199 Tình Yêu đóng cặp cùng đàn em Phạm Thừa Thừa. Ngay lập tức, nhiều khán giả bày tỏ lo ngại khoảng cách tuổi tác, ngoại hình sẽ khiến hai chị em này không thể tạo chemistry.
Mới đây, bộ phim 199 Tình Yêu đã chính thức đóng máy và bước vào khâu hậu kỳ. Phía đoàn làm phim đã tung ra một loạt hình ảnh chụp chung của nam nữ chính Phạm Thừa Thừa và Dương Tử. Nhìn vào những tấm ảnh của Dương Tử, dân tình không khỏi phần ngạc nhiên trước vẻ đẹp trẻ trung của cô nàng.
Theo đó, trong loạt ảnh kỷ niệm đóng máy 199 Tình Yêu, Dương Tử diện trang phục đơn giản cùng mái tóc xõa tự nhiên. Gương mặt trẻ trung, xinh đẹp của nữ diễn viên sáng bừng trong mọi khung hình và được dân tình hết lời khen ngợi.
Nội dung phim Muốn mãi mãi yêu - 199 Love xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau.