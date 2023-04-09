Sánh vai cùng tình trẻ kém 8 tuổi, Dương Tử khiến netizen khen ngợi hết lời với nhan sắc trẻ trung xinh đẹp

Dương Tử là một trong những sao nữ sở hữu diễn xuất tốt của lứa tiểu hoa 90 trong Cbiz. Bên cạnh đó, cô nàng còn có ngoại hình ngọt ngào, dễ thương được khán giả công nhận. Dẫu vậy trong thời gian gần đây mọi chuyện diễn ra với mỹ nhân này không mấy vui vẻ với liên tiếp những lời chỉ trích hướng về nhan sắc bất thường của cô nàng. Thậm chí, một số bộ phận netizen cho rằng đây là di chứng do việc phẫu thuật thẩm mỹ quá đà.

Dương Tử - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây mọi chuyện đã rẽ sang một chiều hướng khác khi Dương Tử đã nhận lời tham gia vào bộ phim 199 Tình Yêu đóng cặp cùng đàn em Phạm Thừa Thừa. Ngay lập tức, nhiều khán giả bày tỏ lo ngại khoảng cách tuổi tác, ngoại hình sẽ khiến hai chị em này không thể tạo chemistry.