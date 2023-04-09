Sánh vai cùng tình trẻ kém 8 tuổi, Dương Tử khiến netizen khen ngợi hết lời với nhan sắc trẻ trung xinh đẹp

Sao quốc tế 09/04/2023 20:00

Nhan sắc của Dương Tử nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía netizen.

Dương Tử là một trong những sao nữ sở hữu diễn xuất tốt của lứa tiểu hoa 90 trong Cbiz. Bên cạnh đó, cô nàng còn có ngoại hình ngọt ngào, dễ thương được khán giả công nhận. Dẫu vậy trong thời gian gần đây mọi chuyện diễn ra với mỹ nhân này không mấy vui vẻ với liên tiếp những lời chỉ trích hướng về nhan sắc bất thường của cô nàng. Thậm chí, một số bộ phận netizen cho rằng đây là di chứng do việc phẫu thuật thẩm mỹ quá đà. 

Sánh vai cùng tình trẻ kém 8 tuổi, Dương Tử khiến netizen khen ngợi hết lời với nhan sắc trẻ trung xinh đẹp - Ảnh 1
Dương Tử - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây mọi chuyện đã rẽ sang một chiều hướng khác khi Dương Tử đã nhận lời tham gia vào bộ phim 199 Tình Yêu đóng cặp cùng đàn em Phạm Thừa Thừa. Ngay lập tức, nhiều khán giả bày tỏ lo ngại khoảng cách tuổi tác, ngoại hình sẽ khiến hai chị em này không thể tạo chemistry.

Mới đây, bộ phim 199 Tình Yêu đã chính thức đóng máy và bước vào khâu hậu kỳ. Phía đoàn làm phim đã tung ra một loạt hình ảnh chụp chung của nam nữ chính Phạm Thừa Thừa và Dương Tử. Nhìn vào những tấm ảnh của Dương Tử, dân tình không khỏi phần ngạc nhiên trước vẻ đẹp trẻ trung của cô nàng. 

Sánh vai cùng tình trẻ kém 8 tuổi, Dương Tử khiến netizen khen ngợi hết lời với nhan sắc trẻ trung xinh đẹp - Ảnh 2Sánh vai cùng tình trẻ kém 8 tuổi, Dương Tử khiến netizen khen ngợi hết lời với nhan sắc trẻ trung xinh đẹp - Ảnh 3

Theo đó, trong loạt ảnh kỷ niệm đóng máy 199 Tình Yêu, Dương Tử diện trang phục đơn giản cùng mái tóc xõa tự nhiên. Gương mặt trẻ trung, xinh đẹp của nữ diễn viên sáng bừng trong mọi khung hình và được dân tình hết lời khen ngợi. 

Nội dung phim Muốn mãi mãi yêu - 199 Love xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau.

Còn chưa kịp ra mắt phim của Dương Tử có khả năng đắp chiếu khi bị vướng phải điều này?

Còn chưa kịp ra mắt phim của Dương Tử có khả năng đắp chiếu khi bị vướng phải điều này?

Mới đây nhất netizen xứ Trung không khỏi phần bàng hoàng khi tài khoản Weibo chính thức của bộ phim Thanh Trâm Hành do Dương Tử đóng chính có dấu hiệu bị hack.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử nhan sắc Dương Tử 199 Tình Yêu sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Còn chưa kịp ra mắt phim của Dương Tử có khả năng đắp chiếu khi bị vướng phải điều này?

Còn chưa kịp ra mắt phim của Dương Tử có khả năng đắp chiếu khi bị vướng phải điều này?

Netizne phát cuồng với cảnh thân mật của Dương Tử và tình mới nhưng đây mới là điều gây chú ý hơn cả?

Netizne phát cuồng với cảnh thân mật của Dương Tử và tình mới nhưng đây mới là điều gây chú ý hơn cả?

Rộ tin Lưu Diệc Phi 'đánh bại' Dương Tử, sánh đôi cùng Tiêu Chiến tại Đêm hội Weibo?

Rộ tin Lưu Diệc Phi 'đánh bại' Dương Tử, sánh đôi cùng Tiêu Chiến tại Đêm hội Weibo?

Ý nghĩa thực sự mà Dương Tử Quỳnh muốn gửi gắm trong phát ngôn tại buổi lễ Oscar

Ý nghĩa thực sự mà Dương Tử Quỳnh muốn gửi gắm trong phát ngôn tại buổi lễ Oscar

Netizen bất ngờ lo cho số phận của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử ngay khi xuất hiện thông tin này?

Netizen bất ngờ lo cho số phận của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử ngay khi xuất hiện thông tin này?

Đã tìm ra 'kẻ thù chung' của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba: 'Phim nào cũng bị dìm'

Đã tìm ra 'kẻ thù chung' của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba: 'Phim nào cũng bị dìm'

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê