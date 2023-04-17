Sự nghiệp có phần đi xuống, Dương Tử khiến netizen lo lắng khi sắp 'hết thời'?

Trong 2 năm gần đây sự nghiệp của nữ diễn viên Dương Tử đã có dấu hiệu đi xuống đáng kể.

Sau thành công của Hương Mật Tựa Khói Sương và Cá Mực Hầm Mật, Dương Tử nhanh chóng trở thành một trong những đỉnh lưu lượng của Cbiz. Không chỉ đóng phim hay, cô nàng còn sở hữu vẻ bề ngoài xinh đẹp giúp cho bản thân có được lượng fan đông đảo mà bất kỳ ngôi sao nào cũng phải ao ước có được.

Dương Tử - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều này ở thời điểm hiện tại e rằng đã không còn đúng khi sự nghiệp của mỹ nhân này đang có dấu hiệu đi xuống đáng kể. Bằng chứng là trong 2 năm trở lại đây, nàng tiểu hoa lại phát triển có phần không thuận lợi, các dự án phim nhận được hầu như chỉ ở mức trung bình, không có khả năng bạo. Tất cả điều này đến từ sự sa sút trong diễn xuất của Dương Tử và điều này vẫn đang chưa có dấu hiệu được khắc phục.

Theo đó, kể từ sau Hương Mật Tựa Khói Sương và Cá Mực Hầm Mật, các dự án phim tiếp theo của Dương Tử đều bị khán giả đánh giá là bình thường. Đặc biệt, diễn xuất của cô nàng ở Nữ Bác Sĩ Tâm Lý bị đánh giá kém, còn ở Trầm Vụn Hương Phai lại quá bình thường.

Vì thế cho nên netizen lo sợ vị thế của Dương Tử sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Một số bộ phận netizen còn lo lắng nếu cô không cải thiện khả năng Dương Tử rơi vào tình cảnh giống như Angela Baby là rất cao.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Dương Tử vẫn đang trong thời gian tích lũy kinh nghiệm diễn xuất. Cô nàng cũng đã bước đầu thay đổi kịch bản khi không nhận phim hoàn toàn là yêu đương, ngôn tình nữa. Công chúng hiện đang mong đợi dự án tiếp theo của cô nàng sau khi 199 Tình Yêu đóng máy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-nghiep-co-phan-i-xuong-duong-tu-khien-netizen-lo-lang-khi-sap-het-thoi-573365.html